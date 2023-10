Liczba "firm zombie" w Polsce się zmniejszyła, ale przyczyny tego spadku mogą niepokoić

Liczba "firm zombie", czyli przedsiębiorstw, które mimo długiego stażu na rynku nie są w stanie pokryć bieżących zobowiązań odsetkowych, spadła w Polsce z 27 w 2021 r. do 14 w 2022 r. – wynika z raportu "Dawn of the debt". W ciągu roku pojawiło się 5 nowych firm-zombie w Polsce – dodano.

Zgodnie z raportem "Dawn of the debt" firmy doradczej Kearney, liczba "firm zombie" w 2022 r. wzrosła o 5 proc. w stosunku do 2021 roku - z 1893 przedsiębiorstw do 1988. "Firmy zombie" to przedsiębiorstwa, które mimo stosunkowo długiego stażu na rynku nie są w stanie wygenerować zysku wystarczającego, by pokryć bieżące zobowiązania odsetkowe.

Zgodnie z badaniem w 2022 r. Polska miała najwyższe w Europie koszty finansowania kredytowego, ze średnią stopą procentową dla przedsiębiorstw na poziomie 3,57 proc. Relatywnie wysokie koszty finansowania, w tym obrotowego, były jednym z powodów wyższej niż w poprzednich latach skali bankructw – oceniono. Jak stwierdzono, zjawisko "firm zombie" to wyzwanie także dla polskiej gospodarki.

Cytowany w raporcie Jakub Siekierzyński z Kearney zwrócił uwagę, że liczba takich przedsiębiorstw spadła w Polsce z 27 w 2021 r. do 14 w 2022 r. Ich odsetek wśród wszystkich badanych (ok. 500 podmiotów) wynosi 2,8 proc. wobec 5,1 proc. w Europie i 4,8 proc. na świecie. W jego ocenie "martwić mogą jednak przyczyny tej dynamiki". Wskazał, że spośród firm, które "wypadły ze statystyki", jedna została przejęta, siedem odzyskało płynność, ale aż 10 upadło. "Dodatkowo w ciągu roku pojawiło się 5 nowych firm-zombie" – zauważył Siekierzyński.

Jak wynika z raportu, w Polsce najbardziej narażone na "zombifikację" są podmioty sektora finansowo-ubezpieczeniowego, w tym również branży windykacyjnej i obsługi długu. W 2022 r. na listę trafiły trzy takie podmiot. Zagrożony jest również sektor rynku nieruchomości, gdzie "spora część firm jest finansowana kredytem".

Dodano, że innym przykładem może być sektor mediów i telekomunikacji, który doświadcza rosnących kosztów przy ograniczonej możliwości ich przerzucenia na klientów końcowych. "Zagrożenie jest poważne, gdyż utrzymywanie +firm zombie+ to duże obciążenie dla gospodarki" – oceniono. Siekierzyński wskazał, że całkowite zadłużenie polskich "firm zombie" wynosi prawie 320 mln dolarów. Wraz z zaangażowaniem kapitałowym na poziomie ok. 280 mln dolarów, utrzymywanie takich przedsiębiorstw może kosztować polską gospodarkę nawet ok. 600 mln dolarów – zaznaczył ekspert.

"Należy jednak pamiętać, że statystyka nie obejmuje firm mniejszych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, które też zostały objęte wsparciem publicznym. Przykładając ten sam odsetek (2,8 proc.) do wielkości zadłużenia polskich przedsiębiorstw ogółem, obciążenie to mogłoby urosnąć nawet do 1 mld dolarów" – przekazał Siekierzyński.

Zgodnie z raportem liczba "firm zombie" w ujęciu globalnym wzrastała średnio o 8 proc. rocznie w latach 2010-2022. Dodano, że 4,8 proc. spółek giełdowych na świecie należy do tej kategorii. "Zjawisko jest szczególnie niepokojące w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej, w której kapitał robi się coraz droższy, a dostęp do niego trudniejszy" – oceniono.

Jak wyjaśniono, "firma zombie" działa na granicy rentowności i utrzymywana jest przez rządowe dotacje lub dostęp do taniego finansowania, związanego z niskimi stopami procentowymi. Powoduje to, że kapitał lokowany jest w nieefektywne przedsięwzięcia, a dostęp do niego jest utrudniony dla tych, którzy "radzą sobie zdecydowanie lepiej".

Siekierzyński wskazał, że zdecydowana większość "firm zombie" to przedsiębiorstwa o rocznych przychodach poniżej 500 mln dolarów, przy czym najszybszy ich wzrost występuje wśród firm największych.

"Ich liczba wzrosła w 2022 roku o 165 proc. podczas, gdy wśród firm średniej wielkości przyrost wyniósł 66 proc. W okresie tym w +firmach zombie+ pracowało 2,1 mln osób – cztery razy więcej, niż rok wcześniej" – stwierdził ekspert.

Zaznaczył, że w 2022 r. tego typu podmioty kosztowały światową gospodarkę blisko 1 bln dolarów, z czego 790 mld stanowiło finansowanie dłużne, a 200 mld kapitał własny.

Jak wynika z raportu, podniesienie stóp procentowych może tylko przyspieszyć proces powstawania tego typu podmiotów. Zgodnie z przeprowadzoną przez Kearney symulacją, w związku z globalnie rosnącymi stopami procentowymi, 1,5-krotny wzrost kosztów odsetkowych zwiększy liczbę "firm zombie" o 15,6 proc., a dwukrotny – o 21,5 proc.

Dodano, że równolegle z rosnącą liczbą organizacji spełniających kryteria "firm zombie", coraz więcej tych, które już miały taki status, "wypada z rynku". "W roku 2021 swoją działalność zakończyło 7 proc. z nich, a rok później było to już 11 proc." – zauważono.

Eksperci Kearney przewidują, że wraz ze wzrostem stóp procentowych tempo "zombifikacji" firm oraz ich znikanie z rynku może w najbliższych latach przyspieszyć. Zaznaczono, że dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorstw, które będą zmuszone refinansować pożyczki o stałym oprocentowaniu, co przy wysokich stopach procentowych oznacza wyższe koszty.

W badaniu Kearney przeanalizowano 70 tys. działających globalnie spółek giełdowych ze 180 branż i 153 krajów, w tym 41 400 firm działających w 2022 roku. Definicję "firmy zombie" przyjęto zgodnie z definicją OECD, która klasyfikuje organizację jako "zombie", jeśli spełnia następujące trzy kryteria: obsługa zadłużenia – spółka nie jest w stanie pokryć zobowiązań odsetkowych z zysków operacyjnych przez trzy lata z rzędu; aktywna działalność – spółka prowadzi obecnie aktywną działalność gospodarczą, wykazując ciągłą aktywność w swojej branży; długowieczność – firma działa na rynku od co najmniej 10 lat, co wskazuje na jej ugruntowaną pozycję.

Autor: Adrian Reszczyński