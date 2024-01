Licytacje WOŚP. Buty Gortata, muppet Jurka Owsiaka i niezwykłe spotkanie w Bankier.pl

Koszykarskie buty Marcina Gortata, koszulka siatkarskiej reprezentacji Polski, muppet Jurka Owsiaka, dożywotni bilet wstępu do łódzkiego Orientarium - to tylko niektóre z atrakcji, które można już licytować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W sumie 75 różnego rodzaju atrakcji, gadżetów i unikatowych przedmiotów pojawiło się na internetowych aukcjach WOŚP wystawionych przez łódzki magistrat.

"To rzeczy, których normalnie byśmy nie zdobyli. Na przykład specjalny pakiet VIP na lipcowy Summer Łódź Festival. W pakiecie otrzymuje się wejście na wszystkie koncerty do strefy VIP oraz nocleg w pięciogwiazdkowym hotelu Grand. Można wylicytować również specjalny pakiet VIP z Arturem Rojkiem na Great September we wrześniu" – ogłosiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Dużą gratką jest też dożywotni bilet wstępu do Orientarium Zoo Łódź. Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość wchodzenia na teren łódzkiego ogrodu zoologicznego bezpłatnie do końca swojego życia. Na innych aukcjach można zapewnić sobie na wyłączność nocne pływanie w Aquaparku Fala, indywidualne zwiedzanie lotniska Lublinek, zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi z prezydent Zdanowską, zostanie opiekunem rekinów w Orientarium.

Do zdobycia są też prezenty od znanych sportowców. To m.in. koszukarskie buty pochodzącego z Łodzi byłego gracza NBA Marcina Gortata w rozmiarze 50, piłka z podpisem Gortata, meczowa koszulka siatkarskiej reprezentacji Polski Jakuba Kochanowskiego z autografami siatkarzy drużyny narodowej.

Z kolei w pracowni krawieckiej Teatru Pinokio w Łodzi powstała mimiczna lalka wzorowana na postaci Jurka Owsiaka, która potrafi wyrażać emocje twarzą za sprawą dłoni animatora. Nabywca muppeta Jurka Owsiaka otrzyma też zaproszenie dla dwóch osób na dowolny spektakl w Teatrze Pinokio, a także możliwość zwiedzania kuluarów i pracowni, gdzie powstają lalki teatralne.

Do wylicytowania są też m.in.: fotografie Łodzi sławnego Chrisa Niedenthala, t-shirt od Sławosza Uznańskiego, bycie ekskluzywnym, supergościem Atlas Areny na wybranym koncercie, pakiety medyczne z zestawem badań dla seniorów, kobiet i mężczyzn, bilety na wydarzenia kulturalne.

Licytować można do 30 stycznia na Allegro.

W Łodzi podczas 32. finału 28 stycznia będzie kwestować ponad 1,3 tys. wolontariuszy z puszkami, do których będzie można wrzucić pieniądze. Tego dnia wiele atrakcji przygotował największy miejski sztab w Manufakturze. W galerii handlowej oraz na rynku pojawią się m.in. Krzysztof Hołowczyc ze swoim rajdowym samochodem, stoiska z animacjami dla dzieci, prezentacje sprzętu Straży Pożarnej, zabytkowe i off-roadowe samochody. Będzie też strefa wirtualnej rzeczywistości i stanowiska z drukarkami 3D, które co roku cieszą się dużą popularnością, drukując m.in. wośpowe serduszka i inne gadżety.

Z kolei przy pomniku Serca WOŚP przy ul. Ogrodowej zlokalizowana będzie scena, gdzie odbędą się licytacje z udziałem władz miasta i gości.

Fundacja WOŚP została założona ponad 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy. Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się pod hasłem: "Tu wszystko gra! OK!. Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Finał 32. WOŚP odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia.

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/