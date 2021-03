Leżaczki i przewijaki dla dzieci pod lupą UOKiK. Nieprawidłowości w co piątej partii

fot. Natalie / Pexels

Inspekcja Handlowa w IV kwartale 2020 r. skontrolowała ponad 100 modeli leżaczków i przewijaków dla niemowląt. Okazało się, że co piąty produkt nie był dobrze oznakowany - poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Inspekcja Handlowa nie miała zastrzeżeń co do bezpieczeństwa leżaczków, ale jeden przewijak miał niewłaściwą konstrukcję barierek, co może stanowić zagrożenie dla dziecka.

Wyniki kontroli wskazały, że 21 na 104 produkty były błędnie oznakowane. Brakowało oznaczeń i ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie, stwierdzono niepełne zapisy w instrukcji obsługi, brakowało polskiej wersji językowej instrukcji. Stwierdzono ponadto rozbieżne informacje w oznakowaniu i instrukcji oraz niedołączenie instrukcji użytkowania do produktu.

Jak informuje UOKiK, wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że skontrolowane leżaczki są bezpieczne, ale wada konstrukcyjna przewijaka mogła doprowadzić do wypadnięcia dziecka.

Wyniki kontroli były lepsze od poprzedniej, która była przeprowadzona w roku 2016, kiedy nieprawidłowości stwierdzono w ponad 42 proc. partii produktów, a obecnie w ponad 20 proc.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 11 pism informujących/wystąpień pokontrolnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.

autor: Łukasz Pawłowski