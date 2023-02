KE zapowiada 10. pakiet sankcji przeciwko Rosji o wartości 11 mld euro

Minister Moskwa: W Polsce nie ma już gazu ani węgla z Rosji. Co z ropą?

W Polsce nie ma już żadnego gazu z Rosji, zatrzymany został również import węgla – podkreśliła w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodała, ok. 10 proc. ropy importowane jest z Rosji, ale Orlen jest gotowy, żeby zredukować go do zera.