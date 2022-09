Leyen: Sankcje Zachodu na Rosję zostaną utrzymane

fot. Alexandros Michailidis / / Shutterstock

Sankcje Zachodu nałożone na Rosję mają na nią realny wpływ i zostaną utrzymane - powiedziała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podkreślając, że solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą będzie „niezachwiana".

"Sektor finansowy Rosji jest podtrzymywany przy życiu", powiedziała, dodając, że prawie tysiąc międzynarodowych firm opuściło ten kraj.

„Rosyjskie wojsko zabiera chipy ze zmywarek i lodówek, aby naprawić swój sprzęt wojskowy, ponieważ zabrakło półprzewodników. Rosyjski przemysł jest w strzępach” - wskazała.

Zaznaczyła, że to nie jest czas, by blok złagodził swoje stanowisko względem Rosji.

„To jest czas, abyśmy wykazali determinację” – powiedziała.

Szefowa KE proponuje środki antykryzysowe w celu ograniczenia wzrostu cen energii

Komisja Europejska zaproponuje środki mające na celu ograniczenie dochodów wytwórców energii elektrycznej i zmuszenie firm sektora paliw kopalnych do dzielenia się zyskami, jakie osiągają dzięki rosnącym cenom energii - poinformowała w środę Ursula von der Leyen.

„W dzisiejszych czasach błędem jest czerpanie nadzwyczajnych rekordowych przychodów i zysków (...) w efekcie wojny.(...) W dzisiejszych czasach zyski muszą być dzielone i kierowane do tych, którzy najbardziej ich potrzebują” – zaznaczyła von der Leyen.

Powiedziała, że UE dyskutuje również o limitach cen energii i pracuje nad ustaleniem „bardziej reprezentatywnej” ceny referencyjnej gazu niż holenderski hub TTF, gdzie ceny gazu gwałtownie wzrosły.

Komisja wycofała się jednak z pierwotnego planu ograniczenia cen rosyjskiego gazu, bo kraje UE są podzielone co do tego, czy takie pułapy cenowe pomogłyby czy zaszkodziłyby wysiłkom Europy na rzecz zabezpieczenia dostaw gazu na zimę.

Co roku, we wrześniu, przewodnicząca KE przyjeżdża do PE, by omówić z eurodeputowanymi działania Komisji z ostatniego roku i plany na przyszłość. To spotkanie nosi nazwę Debaty o Stanie Unii Europejskiej. (PAP)

luo/ tebe/