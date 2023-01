Leyen: Wkrótce zaczniemy wypłacać Ukrainie wsparcie z pakietu wynoszącego 18 mld euro

Wkrótce zaczniemy wypłacać Ukrainie comiesięczne wsparcie z pakietu wartego 18 mld euro - poinformowała w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"W pierwszej rozmowie telefonicznej w nowym roku z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapewniłam o naszym całkowitym poparciu dla narodu ukraińskiego i przekazałam najlepsze życzenia na rok 2023. UE będzie stać u waszego boku tak długo, jak będzie to konieczne. Popieramy waszą heroiczną walkę. Walkę o wolność i przeciw brutalnej agresji" - napisała von der Leyen na Twitterze.

"Pomagamy wam przetrwać tę zimę, dostarczając generatory, żarówki, schrony, autobusy szkolne. I kontynuujemy nasze wsparcie finansowe. Wkrótce zaczniemy wypłacać comiesięczne transze z naszego 18-miliardowego pakietu wsparcia" - dodała szefowa KE.

