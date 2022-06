Ukraina i Mołdawia oficjalnie kandydatami do UE. Leyen: Komisja wydała pozytywną opinię

fot. Alexandros Michailidis / / Shutterstock

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie oraz Mołdawii statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen w piątek na konferencji prasowej w Brukseli.

Gruzja zasługuje na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie - dodała szefowa UE.

Komisja Europejska zarekomendowała przyznanie Ukrainie statusu kandydata do wejścia do Unii Europejskiej jako symboliczny krok na długiej drodze do członkostwa w bloku – podała w piątek KE w komunikacie. Status kandydata przyznano również Mołdawii.

Organ wykonawczy UE zatwierdził decyzję o przyznaniu statusu w piątek, określając warunki, które para krajów będzie musiała spełnić w przyszłości w zakresie praworządności, sprawiedliwości i przeciwdziałania korupcji. Komisja zarekomendowała również, aby Gruzja otrzymała status kandydata, ale po spełnieniu przez nią określonych warunków.

„Ukraina jest państwem europejskim, które dało wiele dowodów na przywiązanie do wartości, na których opiera się Unia Europejska. Komisja zaleca zatem przyznanie Ukrainie statusu kandydata” – napisano w oświadczeniu.

"Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że kraj ten ma solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; (mołdawska) polityka makroekonomiczna była prowadzona racjonalnie i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale kluczowe reformy gospodarcze nadal nie zostały podjęte. Kraj ten stworzył solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE" - powiedziała von der Leyen.

"Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawii dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata przy założeniu, że w wielu obszarach zostaną podjęte kroki" - dodała.

Komisja Europejska zaleciła w piątek przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do UE. Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy kraj ten rozwiąże kilka priorytetowych kwestii - poinformowała w piątek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

"Komisja Europejska ocenia, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy w kraju. Osiągnęła dobry stopień stabilności makroekonomicznej i ma solidne osiągnięcia w zakresie polityki gospodarczej i sprzyjające otoczenie biznesowe, ale potrzebne są dalsze reformy, aby poprawić funkcjonowanie jej gospodarki rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE" - powiedziała von der Leyen.

"Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Gruzja otrzymała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata, gdy zajmie się kilkoma priorytetami" - dodała.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. Liderzy UE mają omówić tę sprawę na szczycie w Brukseli w dniach 23-24 czerwca. Poparcie ze strony państw członkowskich nie jest jednomyślne, ponieważ niektóre rządy, w tym Dania i Holandia, zgłaszały wcześniej zastrzeżenia do przyznania tego statusu. Ale przy poparciu największych państw bloku, innym będzie trudno zablokować decyzję.

Zełenski zadowolony z opinii KE ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził w piątek zadowolenie z pozytywnej opinii Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Ten pierwszy krok z pewnością przybliży nasze zwycięstwo - napisał na Twitterze.

Rekomendacja KE to "pierwszy krok na drodze do członkostwa w UE, który z pewnością przybliża nasze zwycięstwo" - ocenił Zełenski, dziękując przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen i wszystkim innym członkom Komisji za "historyczną decyzję".

"Oczekuję pozytywnego wyniku od EUCO (Rady Europejskiej) w przyszłym tygodniu" - dodał prezydent Ukrainy.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

Rada Europejska decyduje ostatecznie o nadaniu statusu państwa kandydującego do UE.

Do pozytywnej decyzji KE odniósł się na Twitterze także szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Jak poinformował, po wydaniu pozytywnej rekomendacji Komisja Europejska przekazuje krajowi plan działań, które trzeba wykonać, by rozpocząć negocjacje w sprawie akcesji.

"Nasze zadanie to zrobić wszystko maksymalnie szybko. Pracujemy" - zaznaczył Jermak.

W odrębnym poście na Telegramie Jermak opublikował listę kroków, które powinna zrealizować Ukraina. To szereg zmian i reform, dotyczących m.in. sądownictwa, walki z korupcją, struktur ochrony porządku, dostosowania ustawy o mediach czy ustawy o mniejszościach narodowych. Powinna również zacząć działać uchwalona już ustawa "antyoligarchiczna".

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do UE. W przypadku Gruzji szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że zasługuje ona na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie.

Prezydent Mołdawii: Rekomendacja Komisji Europejskiej to silny sygnał wsparcia dla Mołdawii

Rekomendacja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Mołdawii statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej to silny sygnał wsparcia dla Mołdawii i jej obywateli - napisała w piątek na Twitterze prezydent Mołdawii Maia Sandu.

"Zobowiązujemy się do ciężkiej pracy i liczymy na wsparcie Komisji Europejskiej" - przekazała mołdawska prezydent. Dodała, że decyzja KE została wydana przy założeniu, że Mołdawia podejmie dodatkowe wysiłki, by przyspieszyć już rozpoczęte reformy.

KE zaleciła w piątek, aby Ukraina i Mołdawia otrzymały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej, nie zaleciła tego jednak w stosunku do Gruzji, która musi najpierw spełnić określone warunki.

Rekomendacja to będzie podstawą do dyskusji na przyszłotygodniowym szczycie UE (23-24 czerwca). Ostateczną decyzję o przyznaniu państwu statusu kandydata do UE muszą jednomyślnie podjąć przywódcy krajów Wspólnoty. (PAP)

kkr/ asa/ luo/ akl/ anb/ just/ sm/ adj/