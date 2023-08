Lex Tusk: Wybór przewodniczącego komisji i kwestia dostępu do materiałów niejawnych

Ekonomista Pekao: Inflacja w sierpniu spadnie, co doprowadzi do obniżek stóp procentowych Inflacja w sierpniu spadnie do jednocyfrowego poziomu, spadając poniżej 10 proc. Będzie to wystarczający sygnał dla RPP, aby na wrześniowym posiedzeniu obniżyć stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – mówi ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.