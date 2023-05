Lex Tusk. Prezydent Duda podpisał ustawę o komisji ds. wpływów rosyjskich

Andrzej Duda podpisze ustawę o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich. Jego zdaniem opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak Kreml ingerował w polskie interesy. "Takie ciało powinno także powstać na poziomie europejskim, by zbadać m.in. Nord Stream I i Nord Stream II" - zaznaczył prezydent.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

- Podpisuję ustawę, bo uważam, że powinna wejść w życie. Wierzę, że parlament w sposób odpowiedzialny wybierze członków komisji, by nie było wątpliwości, czy komisja będzie pracowała w sposób obiektywny - wyjaśniał prezydent Andrzej Duda. - Ale są osoby, które podnoszą wątpliwości konstytucyjne, jednocześnie skieruję ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego - dodaje.

W opinii Andrzeja Dudy zgodnie z raportem przygotowanym przez amerykańską administrację Rosja wydała kilkaset milionów dolarów na rozbudowywanie swojej strefy wpływów i lobbing. - Wpływy rosyjskie, które w efekcie skutkują wieloma turbulencjami, których efektem, w moim i nie tylko moim przekonaniu, jest m.in. rosyjska agresja na Ukrainę, problemy energetyczne, które w tej chwili dotykają Europę, one są faktem i nie mam żadnych wątpliwości, że wymagają wyjaśnienia - zaznaczał Duda.

Ekspresowa ustawa o komisji ds. rosyjskich wpływów narusza konstytucję

Ustawa o powołaniu komisji do spraw wpływów rosyjskich została przyjęta w ekspresowym tempie. Sejm przyjął ją 14 kwietnia, 11 maja Senat przyjął uchwałę o odrzuceniu projektu, a 24 maja wniosek poparła sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak w piątek Sejm odrzucił wniosek Izby Wyższej. Za głosowało 234 posłów, a przeciw było 219. Od tego czasu Kancelaria Prezydenta analizowała jej przepisy.

Zarówno opozycja, jak i wszystkie środowiska prawnicze (oprócz około 40 adwokatów i radców prawnych związanych z obozem władzy), protestują przeciwko nowym przepisom. Komisja będzie bowiem miała uprawnienia prokuratora, jak i sądu, co jest pierwszym, ale nie jedynym, tak jawnym naruszeniem Konstytucji RP. Ustawa narusza m.in. prawo do sprawiedliwego procesu, domniemanie niewinności, a administracja państwowa w praktyce przejmuje rolę sądu, co narusza trójpodział władzy.

W wyniku prowadzonego przez nią śledztwa może pozbawić osobę prawa do pełnienia funkcji publicznych, które wiążą się z zarządzaniem środkami publicznymi, nawet na 10 lat. Co więcej, decyzje komisji będą ostateczne, a co za tym idzie - "skazanemu" nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisja ds. wpływów rosyjskich: szczegóły

W komisji ma zasiadać dziewięciu członków powołanych i odwoływanych przez Sejm. Pięciu z nich ma wskazać obóz rządzący, a czterech - opozycja. Przewodniczący będzie wybrany przez członków składu. Badać mają okres od 2007 do 2022 roku, czyli od rządów Donalda Tuska, poprzez Ewę Kopacz i Beatę Szydło po Mateusza Morawieckiego.

W teorii komisja ma analizować działania polskich władz ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do Rosji, w tym uzależniania m.in. energetyki od wpływów Kremla. Ma wziąć na tapet m.in. działania urzędników, udostępnianie informacji osobom trzecim, zawieranie umów, itd. Do jej uprawnień będzie należało: wzywanie świadków i biegłych, pozbawić dostępu do informacji niejawnych czy uchylać decyzje administracyjne. Wezwany będzie musiał się stawić na przesłuchanie - najczej grozi mu grzywna do 50 tys. zł. Bardzo wygodne narzędzie podczas tegorocznej kampanii wyborczej.