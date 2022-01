"Lex Czarnek" przegłosowane. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe wzmacniającą rolę kuratora oświaty

fot. Maciej Goclon / / FORUM

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe wzmacniającą rolę kuratora oświaty. Od nowego roku szkolnego znacznie trudniejsze będzie organizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Kuratorzy zyskają niemal władzę absolutną.

Popularnie ustawa nazywana "Lex Czarnek" została przegłosowana. Zmiany w przepisach był niejednokrotnie krytykowane, a przeciw zmianom odbywały się liczne manifestacje.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wśród posłów, którzy poparli nowelizację było 219 posłów Prawa i Sprawiedliwości, czterech z Porozumienia, dwóch z Kukiz'15 (Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk) oraz dwóch posłów niezrzeszonych: Zbigniew Ajchler i były wiceminister sportu Łukasz Mejza.

Przeciwko zmianom w Prawie oświatowym głosowało 124 posłów Koalicji Obywatelskiej, 43 z Lewicy, 23 z Koalicji Polskiej - PSL, dziewięciu z Konfederacji, ośmiu z Polski 2050, troje posłów z koła PPS, Stanisław Tyszka z Kukiz'15, Zbigniew Girzyński i Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy oraz poseł niezrzeszony Ryszard Galla.

Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku KO, KP-PSL i Lewicy o odrzucenie nowelizacji.

Po nowelizacji, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii.

Dla udziału ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje konieczna będzie pisemna zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Wyjątek dotyczy organizacji harcerskich.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Wzmocniono nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego. Nowelizacja daje kuratorom niemal władzę absolutną. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna.

Wprowadzono różnież możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Możliwe będzie także organizowanie nauczania zdalnego dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów przebywających w szpitalu.

JM/PAP