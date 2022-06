Lewica postuluje potrzebę budowy 300 tys. tanich mieszkań na wynajem. "Nie ma ważniejszego zadania dla państwa"

/ Agnieszka Dziemianowicz-Bąk/Twitter

Budowę 300 tys. tanich mieszkań na wynajem, ustalenie stałej raty kredytu hipotecznego, zwalczanie deweloperskiej patologii, zmniejszenie chaosu przestrzennego - to niektóre postulaty Lewicy służące poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

W piątek we Wrocławiu na konferencji prasowej posłowie Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Krzysztof Śmiszek, a także lokalni działacze Lewicy przedstawili postulaty dotyczące poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

„Dzisiaj nie ma ważniejszego zadania dla państwa niż wyjście naprzeciw oczekiwaniom milionów Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na swoje mieszkanie, ale nie mają również możliwości wynajęcia tanio mieszkania od samorządu czy od innych podmiotów” - powiedział Śmiszek.

Podkreślił, że wobec rosnącej inflacji i razem z nią rosnących rat kredytowych zadaniem państwa jest „wzięcie byka za rogi - byka czyli banków”.

„Trzeba ten problem ugryźć z innej strony. Trzeba powrócić do wysokości rat kredytu z 2019 roku po to, by powstrzymać proces ubożenia polskich rodzin. Lewica mówi to wyraźnie i bardzo racjonalnie. Nasza propozycja zamrożenia wysokości rat kredytowych na poziomie grudnia 2019 roku ma obowiązywać przez 12 miesięcy. I jest to propozycja tylko dla tych rodzin, które zaciągnęły kredyt na swe pierwsze mieszkanie do zamieszkania. My nie rozdajemy obietnic tym wszystkim, którzy kupują piąte czy dziesiąte mieszkanie pod tzw. inwestycję” - powiedział Śmiszek.

Poseł ocenił, że Polska jest w Europie jednym z nielicznych krajów, w którym kredyt hipoteczny jest udzielany ze zmienną stopą oprocentowania. Dlatego Lewica postuluje, by kredyty mieszkaniowe miały stałą wartość raty przez cały okres spłaty.

Posłanka Dziemianowicz-Bąk przypomniała, że ponad 45 proc. młodych osób mieszka z rodzicami, a większość z konieczności, ponieważ nie stać ich na kredyt czy wynajem mieszkania.

„Rozwiązaniem tego problemu jest wzięcie przez państwo i samorząd odpowiedzialności za budowę niedrogich, dobrej jakości mieszkań na wynajem. My jako Lewica wiemy jak to zrobić: proponujemy w ramach narodowego programu mieszkaniowego wybudowanie do 2029 roku 300 tysięcy mieszkań na wynajem” - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Podkreśliła, że na ten cel fundusze trzeba wyłożyć z budżetu państwa. „Jeżeli państwo weźmie ten obowiązek to nie po to, by na takiej budowie zarabiać, ale by spełniać konstytucyjny obowiązek zapewnienia każdemu i każdej dachu na głową. To jest nasza odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność państwa, bo nie będzie w przyszłości państwa, jeśli polskie rodziny nie będą miały gdzie mieszkać” - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że Lewica postuluje też przywrócenie ulgi remontowej, by można było podwyższyć standard mieszkań – szczególnie takich, w których wciąż brakuje łazienek lub osobnych toalet.

Architekt Maciej Pilny podkreślił, że mieszkaniowy program Lewicy przewiduje też walkę z patologią deweloperską.

„Mieszkanie to ważne miejsce, w którym człowiek zaczyna i kończy swój dzień i niezwykle ważna jest przestrzeń. We Wrocławiu na przestronnym osiedlu Gaj powstaje w ramach dobudowy budynków 1700 mieszkań o powierzchni nie większej niż 25 metrów kwadratowych. Takie patologie zagęszczania osiedli małymi lokalami należy zwalczać” - powiedział architekt.

Dodał, że innym postulatem jest zmniejszanie tzw. chaosu przestrzennego, który kosztuje nasz kraj rocznie nawet 84 mld zł.(PAP)

autor: Roman Skiba

ros/ itm/