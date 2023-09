Lewica ogłosiła hasło wyborcze. Biedroń: Jesteśmy jak Avengersi, mamy supermoce

Wybory 2023. Co trzeba zrobić, by zagłosować poza miejscem zamieszkania? Podpowiadamy Od piątku 1 września aż do 12 października wyborcy będą mogli składać wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi oddanie głosu w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej.