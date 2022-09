Lewica: nie dla "podatku Sasina" dla innych spółki niż energetyczne

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Nie zgadzamy się, aby zaproponowane przez wicepremiera Jacka Sasina opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm objęło inne spółki niż energetyczne - oświadczyli w czwartek posłowie Lewicy.

W środę wicepremier, szef MAP Jacek Sasin potwierdził, że przesłał premierowi założenia propozycji opodatkowania nadzwyczajnych zysków firm; propozycje przewidują opodatkowanie "nadwymiarowych" marż dużych firm, w tym "opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych". Dotyczyć to ma nie tylko spółek energetycznych, ale też banków. Według Sasina opodatkowanie ma dotyczyć "rosnących w sposób nadwymiarowy marż, nie zysków". Jak informował wcześniej szef MAP, szacowane wpływy z opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa to 13,5 mld zł.

Podczas konferencji prasowej Lewicy w Sejmie poseł Dariusz Wieczorek ocenił, że propozycje wicepremiera Sasina "doprowadzą do wielkiej katastrofy gospodarczej".

"Tak jak jesteśmy się w stanie zgodzić z tezą, i robią to przecież w innych krajach Unii Europejskiej poszczególne rządy, że opodatkowują spółki energetyczne w związku z ich zyskami z ostatniego czasu, to absolutnie nie możemy się zgodzić, że ten podatek ma dotyczyć innych podmiotów, w tym podmiotów prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w całkowicie innych obszarach" - oświadczył polityk Lewicy.

Dyrektor ds. legislacji w klubie Lewicy Dariusz Standerski przypomniał, że podatek ws. nadmiarowych zysków firm energetycznych wprowadzono w Hiszpanii, Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, ale został wprowadzony bez wielkich politycznych konfliktów, bo ustawy najpierw konsultowano i przeszły one przez cały proces legislacyjny.

"I to opodatkowanie waha się pomiędzy 10 a 25 procent. A co mamy w Polsce? W Polsce mamy jedynie propozycje wicepremiera Sasina, zgłaszanie ustawy na Twitterze, wykluczające się założenie. Nie wiemy, czy opodatkowane będą tylko spółki energetyczne, czy wszystkie przedsiębiorstwa. Słyszy się, że to ma być nawet 50 procent tego podatku, a to wszystko służy nie rozwiązywaniu problemów, a służy narastającemu chaosowi" - stwierdził Standerski.

Jak pisały "Dziennik Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita", podatek od nadzwyczajnych zysków ma wynieść 50 proc. "Proponuje się, aby obowiązek uiszczenia daniny ciążył na przedsiębiorcach, których marża zysku brutto za 2022 r. jest większa od ich uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 r. Postuluje się nie uwzględniać roku 2020 w wyliczeniu z uwagi na jego wyjątkowy, pandemiczny charakter" - wynika z projektu założeń, które cytuje "DGP".(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

