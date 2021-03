Lewiatan o lockdownie: rząd wciąż podejmuje decyzje bez rozmów z biznesem

Work Service

Kolejny lockdown obniży tempo wzrostu gospodarczego w tym roku - ocenia Konfederacja Lewiatan. Jak podkreślają prywatni pracodawcy z Lewiatana, rząd wciąż podejmuje ważne decyzje dotyczące pandemii bez uprzednich rozmów z biznesem. Kolejny lockdown oznacza zwolnienia lub upadłość - przekazał PAP Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Negatywnych następstw zamknięcia gospodarki nie zrekompensują stosunkowo dobra kondycja przemysłu, który pozostaje odporny na skutki pandemii czy kwitnący handel internetowy.

W ocenie prezydenta Lewiatana Macieja Wituckiego, nowe obostrzenia jeszcze bardziej pogłębią trudną sytuację w turystyce, hotelarstwie czy gastronomii. Część branż jest właściwie zamknięta od kilku miesięcy - przypomniał Witucki.

Przedsiębiorcy, szczególnie z najbardziej zagrożonych branż, oczekują w najbliższych tygodniach wsparcia i działań osłonowych - wskazuje Lewiatan. Od tego zależy przyszłość wielu firm i tysięcy miejsc prac - podkreśla organizacja.

„Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak po wprowadzeniu kolejnych restrykcji będzie kształtował się popyt czy jakie bariery administracyjne napotka jeszcze biznes. Nie wiemy, czy na tym obostrzenia się zakończą. To bardzo ogranicza możliwości inwestowania, składania zamówień u podwykonawców. To wspólny problem małych i dużych firm” - ocenił Witucki.

Szef Konfederacji wyraził nadzieję, że to już ostatni taki lockdown. „Niestety, rząd po raz kolejny podejmuje ważne decyzje dotyczące pandemii bez uprzednich rozmów z biznesem” – dodał Witucki.

PZPK: Kolejny lockdown oznacza zwolnienia lub upadłość

Od ponad roku branża beauty walczy o możliwość pracy i płynność finansową; kolejny lockdown oznacza zwolnienia lub upadłość - przekazał PAP Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Dodano, że dziś salony kosmetyczne odwiedza ok. 40-70 proc. osób, które robiły to przed pandemią.

"Jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się już do ogłaszania kolejnych fal pandemii. Jednak przedsiębiorcy, wśród których jest liczna grupa reprezentantów branży beauty, każdą taką informację przyjmują z przyspieszonym biciem serca. Nie bez przyczyny – trzecia fala uderzy w nich najprawdopodobniej z większą niż dotychczas siłą" - oceniła dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Brown.

Zwróciła uwagę, że od ponad roku branża beauty ze średnim skutkiem walczy o możliwość pracy, płynność finansową, powrót i zaufanie klientów. "Dziś salony fryzjerskie i kosmetyczne odwiedza tylko ok. 40-70 proc. osób, które bywały w nich przed pandemią, a obroty sektora rok do roku spadły o co najmniej 30 proc. Dla wielu profesjonalistów ogłoszony dziś lockdown oznacza zwolnienia lub upadłość" - podkreśliła dyrektor.

Chmurzyńska-Brown wskazała, że zagrożenie utraty środków do życia może zmusić pracowników tej branży do przejścia do szarej strefy, co być może pogorszy statystyki zachorowań. "Salony i gabinety są przystosowane do zachowania reżimu sanitarnego – usługi wykonywane poza nimi będą tych warunków pozbawione. Możliwe, że czeka nas słowacki model" - zaznaczyła.

Według Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, wypracowane do tej pory wytyczne sanitarne dla salonów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych, także i dziś by się sprawdziły, ponieważ są szczelne, skuteczne i są przestrzegane. "Byliśmy i jesteśmy przeciwnikami zamykania branży beauty, która w ostatnich trudnych miesiącach dawała Polkom i Polakom namiastkę normalności. Obserwujemy to samo w innych krajach – dziś wszędzie poza Czechami, Słowacją i Wielką Brytanią ta branża cały czas pracuje" - zauważyła Chmurzyńska-Brown.

Podobnie jak inne branże, także i branża beauty uważa, że wiadomość o zamknięciu powinna za sobą pociągać informację nt. wsparcia finansowego jakie zostanie przyznane dla przeżywających trudności przedsiębiorców. Zdaniem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego powinno być ono wypłacone od razu.

"Czy będą to dopłaty do wynagrodzeń, dotacje, zwolnienia z ZUS, dodanie do Tarczy do PFR itp. I – powiedzmy to jasno – pomoc ta powinna być wypłacona od razu, inaczej czeka nas olbrzymia fala bezrobocia. Rząd musi zrozumieć, że bez takich informacji strach przedsiębiorców o przyszłość potęguje się. Będziemy w tych sprawach prowadzić rozmowy z przedstawicielami administracji – wierzymy, że uda nam się przekonać ich do naszych argumentów" - podsumowała Blanka Chmurzyńska-Brown.

Branża beauty: Decyzję rządu przyjmujemy z powagą

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego przyjmujemy decyzję rządu z powagą - przekazała w czwartek PAP inicjatywa Beauty Razem odnosząc się do zapowiedzi zamknięcia od soboty m.in. salonów fryzjerskich. Zaznaczono, że salony fryzjersko-kosmetyczne są najbezpieczniejsze ze wszystkich branż usługowych.

Zgodnie z decyzją rządu od soboty, 27 marca, do 9 kwietnia br. wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. zostaną zamknięte. Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. W placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Zakaz działalności obejmie w tym czasie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne.

"Zdrowie jest najważniejsze, dlatego przyjmujemy decyzję rządu z powagą" - przekazał PAP przedstawiciel inicjatywy Michał Łenczyński.

Jednocześnie zachęcił, by klienci już teraz przenieśli swoje wizyty na pierwsze dni po odmrożeniu.

Łenczyński przypomniał, że 18 maja 2020 r. po 7-tygodniowym lockdownie branży beauty, klienci "szturmowali wszystkie salony w Polsce". "Średni czas oczekiwania na wizytę w salonie fryzjersko-kosmetycznym wynosił wtedy 16 dni" - dodał.

Jego zdaniem twardy lockdown "wymaga zdecydowanych działań pomocowych skierowanych do zamrożonych firm".

"W przeciwnym wypadku byłby bezskuteczny. Obawiamy się, część specjalistów i przedsiębiorców stanęłaby przed dramatycznym wyborem pomiędzy pracą a chlebem. Dlatego przedstawimy konkretne propozycje wsparcia finansowego podparte analizami prawno-ekonomicznymi. Zyska na tym budżet, czyli my wszyscy, bo firmy, które przetrwają, będą nadal płacić podatki" - przekazał.

Jak wskazał, rok funkcjonowania branży beauty "pokazał bezdyskusyjnie, że salony fryzjersko-kosmetyczne są najbezpieczniejszą z wszystkich branż usługowych".

Beauty Razem to społeczna inicjatywy 50 tys. przedsiębiorców i specjalistów branży Beauty. (PAP)

Rząd ogłosił w czwartek kolejne działania w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Od soboty 27 marca zamknięte będą dodatkowo wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. W miejscach kultu religijnego i kościołach na jedną osobę musi przypadać 20 m kw. Z kolei salony fryzjerskie i urody, a także żłobki i przedszkola - zostają zamknięte do 9 kwietnia. Obiekty sportowe, korty i boiska będą otwarte wyłącznie dla uprawiających sport zawodowo.

autor: Michał Boroń, Aneta Oksiuta

