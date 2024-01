Lewiatan: Kupowaliśmy mniej, bo było nas stać na mniej

Gorsze dane o sprzedaży detalicznej nieco zaskakują, ponieważ rynek oczekiwał wyników na wyraźnym plusie - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. "Kupowaliśmy mniej, bo było nas stać na mniej"- stwierdził.

fot. Cezary Pecold / / FORUM

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 2,3 proc. (wobec wzrostu o 0,2 proc. w grudniu 2022 r.) - podał GUS.

"Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej nieco zaskakują, ponieważ rynek oczekiwał wyników na wyraźnym plusie. Tak przynajmniej zapowiadał listopadowy odczyt (- 0,3 proc.), który dawał nadzieję na lepszą końcówkę roku. Trzeba też pamiętać, że grudzień ubiegłego miał o 2 dni robocze mniej niż rok wcześniej. To mogło się negatywnie odbić na konsumpcji" - stwierdził ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Ekspert zwrócił uwagę, że święta "nie wsparły" sprzedaży detalicznej, która grudniu "ponownie wraca na upatrzoną w 2023 pozycję, tj. wyraźnego spadku". "Kupiliśmy o 2,3 proc. mniej towarów niż przed rokiem, a trzeba pamiętać, że w grudniu 2022 wszyscy szykowaliśmy się na rekordowe odczyty wzrostu cen, co za tym idzie nasza skłonność do zakupów nie była zbyt duża" - zwrócił uwagę Zielonka.

Ocenił, że "skłonność do zakupów", a co za tym idzie do konsumpcji nie była "zbyt duża" przez cały rok. "W stosunku do całego 2022 r. sprzedaż detaliczna spadła o 2,7 proc. Kupowaliśmy mniej, bo też było nas stać na mniej" - zaznaczył Zielonka. "Przez znaczną część roku ograniczaliśmy się w zasadzie do niezbędnych produktów – lekarstw, żywności, czy ubrań" - wskazał ekspert, dodając, że listopad dał "lekkie światełko w tunelu". "Widać było miesięczne wzrosty sprzedaży produktów, które do tej pory nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem" - wyjaśnił Zielonka. Jego zdaniem grudzień przynosi kontynuację tego trendu. "Polacy kupują więcej farmaceutyków i odzieży. Widać również pewien ruch w stronę poprawy koniunktury jeśli chodzi o sprzedaż sprzętów AGD i RTV" - dodał ekonomista.

Zauważył, że skończył się za to "boom" na zakup samochodów. "W skali miesiąca ich sprzedaż spadła o 1,9 proc., co wcale nie oznacza, że branża motoryzacyjna w 2023 r. miała się źle. W całym minionym roku przedsiębiorcy z tej gałęzi gospodarki sprzedali realnie o 6 proc. więcej niż w 2022 r." - podkreślił Zielonka. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

