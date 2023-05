"Lewe" certyfikaty szczepień. COVID-19 przyniósł oszustom miliony

10 osób zostało zatrzymanych przez policję - miały one wprowadzać do systemu gabinet.gov.pl podrobione zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19. Zdaniem śledczych członkowie gangu wystawili ok. 4 tysięcy fałszywych certyfikatów zarabiając na tym około 4 mln zł.

fot. WHYFRAME / / Shutterstock

Aspirant Krzysztof Wrześniowski z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przekazał PAP, że nad sprawą pracowali policjanci z krakowskiego CBZC wspólnie z warszawskim Biurem Spraw Wewnętrznych Policji.

"Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do rejestrów państwowych fałszywych danych o szczepieniach przeciwko COVID-19 osób, które w rzeczywistości nie przeszły procedury szczepienia" - wyjaśnił policjant.

"W toku zebranego materiału ustalono, iż podejrzani wprowadzili około 4 tys. fałszywych certyfikatów szczepień osiągając korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln zł" - przekazał.

Policjanci do sprawy zatrzymali 10 osób. W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. laptopy, telefony, przenośne nośniki danych, a także mienie w łącznej kwocie 148 tysięcy złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy.

Decyzją sądu wobec 9 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania trzy miesiące.

"Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań" - dodał aspirant Krzysztof Wrześniowski. (PAP)

autor: Bartłomiej Figaj

