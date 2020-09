Lekkie wzrosty WIG20. Znów gorąco na JSW

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Lekką zielenią zakończyły piątkową sesję główne indeksy warszawskiej giełdy. Uwagę inwestorów znów przyciągała JSW, która notowała gwałtowne wzrosty.

Wzrostem o 0,45 proc. zakończył piątkową sesję WIG20. Podobny wynik uzyskał WIG (+0,4 proc.), w górę poszedł także sWIG80 (+0,3 proc.), a jedynym, który z głównej czwórki indeksów dzień zakończył pod kreską, był mWIG40. Spadł on jednak tylko o 0,2 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 691 mln zł.

Z punktu widzenia indeksów piątek potwierdził czwartkowe uspokojenie, podkreśliły je zresztą i bardzo słabe obroty. Po rollercoasterze, jaki inwestorzy obserwowali we wtorek i środę, dwie ostatnie sesje tygodnia przyniosły względny spokój. Mocnych impulsów nie dostarczały zresztą i rynki zagraniczne, na Wall Street czy DAX-ie obserwowaliśmy bowiem delikatne wzrosty.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Spokój na indeksach nie oznacza jednak spokoju na wszystkich spółkach i najlepszym na to dowodem są notowania JSW. Papiery spółki poszły w piątek w górę o 8,6 proc., jednak licząc od zeszłego czwartku, mowa o rajdzie sięgającym aż 50 proc. Co ciekawe ciężko znaleźć fundamentalną informację, która uzasadniałaby aż tak mocny rajd i wydaje się, że w pewnej części jest on czysto spekulacyjny. Więcej na temat wzrostów JSW w "Wykresie Tygodnia" opowiada Krzysztof Kolany.

W składzie WIG20 mocne wzrosty notowały także papiery Santandera (+2,7 proc.), a o przeszło 1,5 proc. w górę poszły również notowania PGE, mBanku, Aliora, Tauronu i Cyfrowego Polsatu. Pod kreską znalazła się ledwie piątka spółek, z czego dla trójki spadki nie przekroczyły poziomu 1 proc. Najmocniej, bo o 2,1 proc., potaniały papiery Lotosu i LPP.

Na szerokim rynku pozytywnie zaskakiwał m.in. Eurotel (+19,5 proc.). Spółka zanotowała w I półroczu 2020 roku 9,7 mln zł zysku netto względem 6,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Udało się to osiągnąć mimo zamknięcia większości sklepów w czasie lockdownu. Głównym motorem wzrostu był rosnący udział segmentu iDream.

O 1,7 proc. w dół poszły z kolei notowania PKP Cargo. Związki zawodowe w PKP Cargo powołały 10 września międzyzwiązkowy komitet protestacyjny - podała NSZZ Solidarność na stronie internetowej. Komitet ma działać w celu obrony miejsc pracy i rozwoju PKP Cargo. Związki zawodowe w PKP Cargo zarzucają zarządowi spółki brak skutecznych działań w celu poprawy stabilności firmy, wzrostu przewozów i pozycji rynkowej.

Strata netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 246,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 86,7 mln zł - podał bank w raporcie. Analitycy oczekiwali, że strata netto w II kwartale wyniesie 153,2 mln zł, ale konsensus nie uwzględniał dodatkowych rezerw, o których bank poinformował pod koniec sierpnia. Akcje spółki spadły w piątek o 2,5 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3315,81 0,09 1,69 -0,49 -5,72 -11,46 DAX Niemcy 13202,84 -0,05 2,80 1,98 6,83 -0,35 FTSE 100 W.Brytania 6032,09 0,48 4,02 -1,99 -17,80 -20,02 CAC 40 Francja 5034,14 0,20 1,39 0,12 -10,39 -15,79 IBEX 35 Hiszpania 6943,20 -0,80 -0,67 -4,41 -23,36 -27,29 FTSE MIB Włochy 19820,75 0,00 2,21 -1,92 -9,46 -15,68 ASE Grecja 636,03 -0,30 -0,51 1,54 -25,81 -30,62 BUX Węgry 34837,99 -0,06 0,00 -4,20 -13,34 -24,40 PX Czechy 897,77 -0,76 -0,54 -3,37 -13,97 -19,53 RTS INDEX (w USD) Rosja 1223,05 0,53 0,25 -5,63 -9,72 -21,04 BIST 100 Turcja 1102,70 0,33 1,51 -0,66 8,19 -3,63 WIG 20 Polska 1772,89 0,45 0,84 -4,05 -19,02 -17,54 WIG Polska 50737,57 0,35 0,43 -3,21 -12,45 -12,27 mWIG 40 Polska 3617,00 -0,18 -0,36 -0,98 -5,20 -7,45 Źródło: PAP

Adam Torchała