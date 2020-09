Lekkie spadki na GPW. W dół energetyka

fot. Robert Gardziński / FORUM

Sesja uspokojenia - tak można nazwać wynik czwartkowego handlu na rynku przy Książęcej. Niestety dla inwestorów owo uspokojenie przyniosło przede wszystkim spadki, a najmocniej w gronie dużych spółek spadały papiery energetycznych czempionów.

Spadkiem o 0,5 proc. zakończył czwartkową sesję WIG20. Czerwień przeważała także na innych głównych indeksach. O 0,4 proc. w dół poszedł WIG, a 0,5 proc. stracił mWIG40. Ponad kreską z czołowej czwórki utrzymał się tylko sWIG80, który zyskał skromne 0,25 proc. Obroty na GPW wyniosły 885 mln zł, z czego 624 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Neutralne nastroje z lekką przewagą pesymizmu obserwowaliśmy dzisiaj w całej Europie. Wielkich zmian na rynkach nie wywołał Europejski Bank Centralny, który zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -8 proc., na 2021 r. w dół do 5 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC pozostawił bez zmian prognozy inflacji na 2020 r. na 0,3 proc., na 2021 r. podwyższył do 1 proc., a w 2022 r. pozostawił bez zmian na 1,3 proc. Najważniejsze - stopy procentowe - pozostały niezmienione. Neutralnie dzień rozpoczęły także indeksy z Wall Street.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Większość, bo 11 z 15 indeksów sektorowych notowanych na GPW znalazło się pod kreską. Najmocniej straciła energetyka - o 2,9 proc., a wzrosła branża budowlana - o 1 proc. To właśnie spółki energetyczne stanowiły najsłabsze ogniwo WIG20, Tauron stracił 4 proc., PGE zaś 3,6 proc.

Po drugiej stronie błyszczało JSW, które zyskało 5,5 proc., mBank poszedł w górę o 2 proc., Alior Bank - o 1,4 proc. i PZU - o 1,2 proc. PZU podało, że zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy w II kw. 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.

W indeksach małych i średnich firm spadkom przewodziły: Biomed-Lublin - w dół o 10 proc., ML System - o 7,4 proc., Cormay - 6,3 proc. DataWalk -5,9 proc. Z kolei najmocniej mocno rosły: Mabion - o 9,5 proc., Vigosystem i Selvita - po 6 proc. Prezes Selvity Bogusław Sieczkowski poinformował w czwartek, że spółka prowadzi intensywne działania związane z planowanymi akwizycjami i podtrzymuje, że do pierwszej z nich może dojść jeszcze w 2020 roku.

Adam Torchała/PAP Biznes