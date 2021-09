Lekka zieleń na GPW. Rajd JSW trwa

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

WIG20 kontynuował w środę wzrostową serię, a liczba zielonych sesji z rzędu urosła już do czterech. Warto jednak zauważyć, że dziś rozmiar wzrostów był zdecydowanie mniejszy niż na sesjach z końcówki sierpnia. W indeksie wciąż jasno świeciła gwiazda JSW, na szerokim rynku uwagę zwracał ZE PAK.

Wzrostem o ledwie 0,13 proc. zakończył środową sesję WIG20, jednak wystarczyło to do podtrzymania wzrostowej sesji, a także do wyznaczenia najwyższego od przeszło dwóch lat poziomu zamknięcia. Inwestorzy mogą jednak czuć pewien niedosyt. Podczas ostatnich trzech sesji indeks przyzwyczaił do nieco mocniejszych wzrostów, dodatkowo także dzisiaj, wczesnym popołudniem, zapowiadało się na dużo lepszy wynik.

W górę poszły także inne główne indeksy, jednak WIG i mWIG40 zyskały jeszcze mniej niż WIG20 - odpowiednio 0,09 proc. i 0,01 proc. Zdecydowanie lepiej wypadł sWIG80 (+0,55 proc.), choć warto pamiętać, że on akurat ostatnie tygodnie miał zdecydowanie słabsze. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,1 mld zł, co może sugerować powrót inwestorów z wakacji i daje nadzieję na nieco żywszy handel we wrześniu.

W składzie WIG20 aż 6,1-proc. wzrosty zanotowało Asseco. Na uwagę zasługiwało i jednak JSW, który po wzroście o 3,6 proc. kontynuowało swój zielony rajd. Wartość spółki skoczyła w tydzień o blisko 18 proc. Ponad 2 proc. zyskało jeszcze Allegro. Po czerwonej stronie spadki o co najmniej 2 proc. zanotowali CCC i KGHM.

Na szerokim rynku sporo działo się na ZE PAK-u, który zyskał 12,2 proc. Zygmunt Solorz i Michał Sołowow zdecydowali o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie, na bazie aktywów ZE PAK, elektrowni jądrowej w technologii małych reaktorów modułowych (SMR).

Mocne, przeszło 17-proc. wzrosty, zanotował Groclin. Zarząd Groclinu podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury spółki podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce. Jak podano, ustalenie warunków ewentualnej transakcji powinno nastąpić do 30 września 2021 roku. 1 października spółka przekaże informacje o stanie rozmów.

Wyraźnie - o 6,4 proc. - w dół poszedł z kolei Comarch. Zysk netto grupy w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 28,5 mln zł i był o 40,2 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 28 mln zł. Wynik EBITDA był o 18 proc. niższy od oczekiwań analityków.

Adam Torchała