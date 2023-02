Leki i kosmetyki do rąk własnych. Poczta Polska ruszyła z nową usługą

Pocztex Thermo Tracking to nowa usługa kurierska uruchomiona z myślą o aptekach i drogeriach prowadzących sprzedaż wysyłkową. Rozwiązanie spodobało się przedsiębiorcom na tyle, że Poczta Polska zaraportowała już o 20-procentowym wzroście nadań przesyłek.

Leki i kosmetyki to specyficzne rodzaje produktów i wymagają specjalnych warunków transportu. By przebiegał on w możliwie najbezpieczniejszy sposób, Poczta Polska opracowała autorski system monitoringu temperatury, Pocztex Thermo Tracking, który rozpoczyna się już na etapie przyjęcia paczki.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do aptek i drogerii internetowych. By z niej skorzystać, właściciele firm muszą podpisać umowę z narodowym operatorem.