Leki bez recepty mogą być refundowane, ale nie kupimy ich wtedy w sklepach czy na stacjach benzynowych

Przemysł tytoniowy inwestuje miliardy w leki dla palaczy. To nowa strategia firm Firmy tytoniowe mają nową strategię – inwestują miliardy euro w leki dla palaczy, poinformowała platforma dziennikarstwa śledczego „The Investigative Desk” oraz magazyn „Dutch Journal of Medicine”. Zdaniem producentów jest to odpowiedzialna „transformacja” sektora, natomiast pulmonolodzy są zaniepokojeni rosnącym wpływem przemysłu tytoniowego.