Lekarze nie mogą dodzwonić się do szpitala na Stadionie Narodowym? CSK zaprzecza

Nie ma problemów z dodzwonieniem się do Centrum Koordynacyjnego Szpitala Narodowego – zapewnił w czwartek Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, którego filią jest szpital tymczasowy.

Iwona Sołtys z CSK MSWiA wskazała w czwartek, że tego dnia jeden z polityków zamieścił informację w mediach społecznościowych na temat tego, że 25 listopada 2020 roku pracownicy Szpitala Bródnowskiego w Warszawie nie mogli dodzwonić się do Centrum Koordynacyjnego Szpitala Narodowego, odpowiedzialnego za kontakt ze szpitalami.

Apeluję do Narodowego Sanatorium i dr. Zaczyńskiego, który nim dowodzi oraz skarży się na brak telefonów.



Od 30 minut jesteśmy na linii w sposób ciągły (lekarze stażyści) do Was i automatyczna sekretarka mówi: „za chwilę nastąpi połączenie z konsultantem.”



Odbierzcie.