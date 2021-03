Lekarz: Jest bardzo źle, lockdown w tej sytuacji jest konieczny

fot. Marek Lapis / FORUM

Jest bardzo źle, jesteśmy u szczytu trzeciej fali. Musimy się starać, żeby nie było kolejnych rekordów – powiedział w piątek PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o zakażeniu koronawirusem u 25 998 osób i śmierci 419 chorych.

"Za gwałtowny wzrost zachorowań w Polsce odpowiada teraz brytyjska odmiana koronawirusa. Transmisja wirusa odbywa się swobodnie, gdyż wiele osób nadal nie przestrzega reżimu epidemicznego" – powiedział dr Sutkowski.

Zdaniem dra Sutkowskiego konieczne jest podjęcie radykalnych środków.

"Lockdown w tej sytuacji jest konieczny. Powinien być nawet szerszy niż proponuje resort zdrowia, może należałoby go zaostrzyć, ale to zostanie poddane jeszcze analizie. Trzy tygodnie ostrego lockdownu wyprowadziłoby nas na prostą. Wprowadzenie radykalnych rozwiązań spowoduje, że szybciej dojedziemy do celu" – powiedział.

Na razie resort zdrowia informuje, że od soboty do 9 kwietnia w całym kraju zostaną zamknięte hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, a uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

Zdaniem dr Sutkowskiego należy nadal przypominać o bezwzględnym nakazie noszenia maseczek, także w miejscach pracy, niegromadzeniu się, uświadamiać społeczeństwu, jak wiele zależy od nas, od naszego odpowiedzialnego zachowania.

"Z egzekwowaniem prawa mamy ogromny problem. Nie może być tak, że władza i eksperci wydają rekomendacje, które nie są respektowane przez część społeczeństwa" – powiedział.

Rząd nie planuje kolejnych obostrzeń Na razie nie ma żadnych pomysłów wprowadzania kolejnych obostrzeń - podkreślił rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odpowiadając na pytanie o możliwe wprowadzenie w Polsce zakazu przemieszczania się. Andrusiewicz został zapytany na piątkowym briefingu prasowym czy planowane jest wprowadzenie w Polsce zakazu przemieszczania się. "Chciałbym, aby epidemii koronawirusa nie towarzyszyła epidemia newsów z pogranicza mitów. Nie straszmy i nie epatujmy społeczeństwa tym, co zaraz zostaje wprowadzone. Od jutra będą obowiązywać w kraju nowe obostrzenia, a już od wczoraj pojawiają się newsy, które mówią o tym, że wprowadzamy zakaz przemieszczania. Nic takiego nie ma miejsca" - odpowiedział rzecznik resortu zdrowia. Zwrócił się także do mediów, by nie straszyć ludzi. "Nie ma na razie żadnych pomysłów wprowadzania kolejnych obostrzeń" - oświadczył. Andrusiewicz podkreślił, że obostrzenia przynoszą skutek po 10-14 dniach. "Więc tak mniej-więcej będziemy obserwować. Jednocześnie, jeżeli będziemy widzieli dużą skalę wzrostu, na pewno trzeba będzie działać. Ale nikt dziś jeszcze nie podjął żadnych decyzji o zamykaniu kraju i zakazywaniu przemieszczania się" - dodał.

Dr Sutkowski przestrzega przed leczeniem się na własną rękę i przed zbyt późnym robieniem testów przeciw COVID– 19.

"Nie może być takiej sytuacji, że osoba, która źle się czuje, nie zgłasza się do lekarza, leczy się sama, chodzi i zaraża innych. Zdarza się, że pacjenci zgłaszają się za późno: z wysoką gorączką, niską saturacją" – powiedział.

Dodał, że choć nie ma celowego leku na koronawirusa, "to nie odstajemy od świata i leczymy naszych pacjentów. Na razie nie brakuje również miejsc w szpitalach i respiratorów, chociaż w Warszawie prawie wszystkie są już zajęte. Są natomiast braki kadry medycznej, zwłaszcza anestezjologów".

Zdaniem dra Sutkowskiego szczyt epidemii może być różny, może długo utrzymywać się na wysokim poziomie zachorowań. W zwalczaniu epidemii pomogą radykalnie szczepienia, ale na ich efekt w Polsce musimy jeszcze poczekać.

"Idzie wiosna, jest coraz cieplej, będziemy przebywać więcej czasu na świeżym powietrzu i wietrzyć pomieszczenia, co także wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa" – powiedział dr Sutkowski.(PAP)

Autorka: Monika Witkowska

