Legionella atakuje. Pierwszy przypadek zakażenia w woj. Małopolskim

Nowa lista refundacyjna już we wrześniu. To także nowe programy lekowe Leczenie pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium i leczenie pacjentów z chorobą przeciwko gospodarzowi, czyli po odrzuceniu przeszczepu szpiku – to nowe programy lekowe, które znalazły się w projekcie listy refundacyjnej na wrzesień.