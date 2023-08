Legendarne nieczynne schody w Krakowie. Miasto zbiera na remont

Parafrazując klasyka, najbliższe czynne schody ruchome są na Dworcu Głównym we Wrocławiu lub Katowicach. Te prowadzące do dworca w Krakowie ostatnio obchodziły właśnie 5 urodziny wyłączenia. Do remontu zarządowi dróg brakuje pół miliona.

fot. Tomasz Wiech / / FORUM

Unieruchomione obecnie ruchome schody wiozły podróżnych na perony po raz pierwszy w 2005 roku, a po raz ostatni w listopadzie 2018 roku. Nie można też powiedzieć, że robiły to jakoś sumiennie - co rusz się bowiem psuły lub działały z przerwami. Mogło to być spowodowane korozją wywołaną brakiem zadaszenia oraz zużyciem łańcuchów stopniowych. Nie spełniały w pełni swojego zadania, a więc nie ułatwiały poruszania się osób z ciężkimi bagażami między peronami. Teraz od podróżnych oddziela je metalowa barierka, a do wyboru mają oni "tradycyjne" schody lub windę.

Kiedy dziennikarze TVP Kraków zapytali prezydenta Jacka Majchrowskiego w grudniu 2022 roku, kiedy zaczną działać, odpowiedział, jak cytuje Wirtualna Polska, 17 sierpnia od godz. 15.30. Nie zaznaczył jednak którego roku. Nie zastanawiając się wiele, aktywiści tego dnia nadali im imię włodarza miasta i złożyli okolicznościową wiązankę.

Historyczny dzień dla ⁦@krakow_pl⁩. Schody na Dworcu Głównym, które nie działają od prawie 5 lat, zostały mianowane imieniem prezydenta Krakowa. pic.twitter.com/NgPDuOdUvN — Grzegorz Krzywak (@GKrzywak) August 17, 2023

Wymiana schodów ma kosztować 4 mln zł. Zarząd Dróg Miasta ma 3,5 mln zł na tę inwestycję, co oznacza, że brakuje mu jeszcze ponad pół mln zł. ZDMK ogłaszał przetargi na wymianę schodów, jednak bezskutecznie. Dlatego rozpoczął bezpośrednie rozmowy z jednym z wykonawców, zakończone porozumieniem.

"Mamy z budżetu miasta 3,5 mln zł na wymianę schodów. Wykonawca, z którym prowadziliśmy rozmowy, zaproponował ponad 4 mln zł. Brakuje nam zatem kilkaset tysięcy złotych. 13 września przedstawimy radzie miasta propozycje, z jakich inwestycji pieniądze mogłyby zostać przesunięte" – powiedział PAP Michał Pyclik z ZDMK.



ZDMK chce, aby działały one przed wakacjami 2024 roku. W pierwszej kolejności zamówione zostaną nowe schody, a ich montaż nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku. Następnie wykonane zostanie nad nimi zadaszenie.

aw/pap