Legendarna marka kaloszy tonie. Nosi je m.in. brytyjska rodzina królewska

Co mają wspólnego król Karol i Kate Moss? Noszą markę tych samych, legendarnych kaloszy - Hunter. Teraz firma jest na skraju bankructwa z długiem w wysokości 100 mln funtów.

Słynne zdjęcie wówczas jeszcze nie księżnej Diany Spencer i księcia Karola w Balmoral przedstawiają parę - on w swetrze brytyjskiej armii i bryczesach, ona - w czerwonej stylizacji i kaloszach.

If these boots are good enough for Princess Diana, they are good enough for me! Hunter 'Uniroyal' Wellingtons. c.80's pic.twitter.com/Z6dOZ6ZdVx