Legendarna Cracovia na sprzedaż. Kupiec może być tylko jeden

Kraków sprzeda udziały w Cracovii? To wydaje się już niemal pewne. Kto prawdopodobnie zostanie kupcem i jaka kwota wchodzi w grę? Nie jest pewne. Jedno wiadomo - tanio nie będzie...

fot. MKS Cracovia SSA / / Facebook

Kraków chce wycofać się z udziałów w Cracovii — to znacząca informacja w piłkarskim świecie. Od 1998 roku miasto było obecne w akcjonariacie MKS Cracovia. Najpopularniejsze sekcje to oczywiście ta piłkarska i hokejowa.

Decyzję o zamiarze sprzedaży wydał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Zgodnie z przepisami, na sprzedaż akcji zgodę musi wyrazić Rada Miasta Krakowa. Decyzja może zapaść szybciej, niż można się spodziewać, ponieważ najbliższa sesja Rady Miasta Krakowa zaplanowana jest na 25 stycznia 2023 r. Potrzebny będzie jeszcze przetarg, ale to wydaje się jedynie formalnością.

Na sprzedaż jest 73 480 akcji o wartości nominalnej 7 348 000 złotych. Stanowią one 33,64 proc. kapitału zakładowego. Spekuluje się, że transakcja byłaby warta ok. 26,7 mln złotych — wynika z wyceny spółki (załącznik nr 4 do wniosku).

Filipiak będzie zainteresowany kupnem reszty udziałów Cracovii?

O zbliżonej kwocie nieco wcześniej mówił prezes Cracovii — Janusz Filipiak, a rozmowy w tej sprawie miały trwać już od dawna.

"Od dwóch lat prowadzimy rozmowy z gminą Kraków na temat odkupienia przez Comarch 33 procent akcji MKS Cracovia SSA, jakie ma w swoich rękach gmina Kraków. Te rozmowy są zaawansowane. [...] To będzie kwota między 24 a 26 milionów złotych. Ona nie wynika z myślenia życzeniowego, tylko z tego, że miasto ma wycenę, my też i one są obydwie na takim poziomie" — powiedział Filipiak, cytowany przez Gazetę Krakowską.

Gdyby to faktycznie Comarch nabył udziały miasta Krakowa w klubie, to stałby się posiadaczem praktycznie 100 proc. akcji. Jest to najbardziej sensowne rozwiązanie — Comarch posiada obecnie 2/3 akcji spółki. Jak wynika ze stanu na 31 grudnia 2022 roku, w rękach drobnych akcjonariuszy znajdowało się łącznie 540 akcji, stanowiących 0,25 proc. wszystkich udziałów.

Kraków potrzebuje pieniędzy, dlatego sprzedaje Cracovię

Rada Miasta już w 2011 roku wydała zgodę na sprzedaż udziałów. W 2012 rok, ogłoszono publiczny przetarg na sprzedaż akcji Cracovii, ale sprzedano wówczas jedynie... 110 akcji. Sprawa wraca więc po ponad dekadzie, można więc zapytać dlaczego? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

W uzasadnieniu do wniosku prezydenta Krakowa napisano: "Zbycie akcji Spółki przyczyni się do uzyskania przez Gminę Miejską Kraków środków pieniężnych, które przeznaczone będą na realizację zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy, w tym w szczególności na realizację inwestycji istotnych z punktu widzenia poprawy jakości życia społeczności lokalnej".

"Zbycie akcji Spółki nie spowoduje naruszenia żadnych interesów Gminy Miejskiej Kraków, wpłynie natomiast pozytywnie na stan jej finansów" — dodano.

Klub Sportowy Cracovia uznawany jest za najstarszy, nieprzerwanie działający klub sportowy w Polsce - został założony 13 czerwca 1906 roku, jako Akademicki Klub Footballistów. Po tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Cracovia sięgnęła pięciokrotnie — w 1921, 1930, 1932, 1937 i 1948 roku.