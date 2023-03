"Lech Kaczyński" - duma Orlenu - nie jest polski. Pływa pod obcą banderą

Nie jest polskim statkiem, nie zarządza nim polski armator, ba nawet nie pływa pod biało-czerwoną banderą. Tyle ma wspólnego z Polską, że zawija do Świnoujścia. Tak w skrócie można opisać transportujący gaz LNG statek Orlenu, któremu nadano imię "Lech Kaczyński".

"Pierwszy polski gazowiec", "budujemy własną flotę gazowców" - tak szef Orlenu Daniel Obajtek chwalił się nowymi statkami do przewozu gazu LNG.

