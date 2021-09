Koniec z wykupem auta bez VAT. "Polski ład" uderza w leasing

fot. Joinmepic / / Shutterstock

To koniec wykupu prywatnego samochodów w leasingu bez podatku dochodowego i VAT-u. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy zapłacą więcej za przeniesienie samochodu służbowego do majątku prywatnego przez 5 lat od zapłacenia ostatniej raty leasingowej – wynika z projektu "Polskiego ładu".

Nadchodzą zmiany przy wykupie prywatnym samochodu służbowego w leasingu. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy stracą możliwość przeniesienia auta do majątku prywatnego bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego oraz VAT-u. Nowe przepisy mają obowiązywać przez 5 lat, licząc od roku, w którym zapłacona została ostatnia rata leasingowa.

Poleasingowy samochód z podatkami przy sprzedaży przez 5 lat

– Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji – podkreśla w komentarzu eksperckim Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Aktualnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które spłacą raty leasingowego, mogą po upływie 6 miesięcy wykupić samochód poleasingowy bez opłacania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT) i przenieść go do majątku prywatnego. Nowe przepisy zakładają więc wydłużenie okresu, w którym taka sprzedaż nie jest obciążona wysokimi podatkami - z 6 miesięcy do 5 lat. Początkowo miało być to 6 lat. Jednak po interwencji branży rząd skrócił ten okres o jeden rok.

– Ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, która wynika z projektowanych zmian podatkowych, pośrednio wpłynie na atrakcyjność tego instrumentu finansowego – mówi Andrzej Sugajski i dodaje – Instrumentu, który od wielu lat jest uznawany przez polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP za najbardziej istotne źródło finansowania inwestycji (...) Leasing tylko w ostatnim roku umożliwił inwestycje polskich firm o wartości 60,2 mld, a w ciągu pięciu ostatnich lat suma leasingowych inwestycji przekroczyła w Polsce 300 mld zł.

Zmiany podatkowe zapowiedziane w ramach projektu "Polskiego ładu" dotyczą nie tylko samochodów branych w leasing, ale wszystkich przedmiotów finansowanych w ten sposób przez przedsiębiorców.

