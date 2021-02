Polski rynek leasingu skurczył się o ponad 10 proc.

fot. Corona Borealis Studio / Shutterstock

O 10 proc. zmniejszyła się wartość przedmiotów wziętych w leasing w 2020 r. Najbardziej, z powodu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, ucierpiało finansowanie pojazdów ciężarowych – spadek o 26,8 proc. r./r., wynika z danych Związku Polskiego Leasingu.



– Globalne spowolnienie odbija się w wynikach polskich leasingodawców. Dynamika finansowania udzielonego przez branżę leasingową w pierwszej połowie roku wynosiła -24 proc. r./r., skumulowane dane sektora po trzecim kwartale wskazywały dynamikę na poziomie -15,5 proc. r./r., podczas gdy ostatnie trzy miesiące roku wyróżniły się 4,8 proc. wzrostem branży (...) skumulowane dane branży leasingowej za 2020 r. pokazują -10,1 proc. dynamikę rynku r./r.– mówi Paweł Pach, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

15,5 proc. spadku finansowania leasingiem

Największy spadek finansowania leasingiem miał miejsce w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z danych przedstawionych przez Związek Polskiego Leasingu od stycznia do końca września ubiegłego roku suma aktywów zmniejszyła się o 15,5 proc. w porównaniu z identycznym okresem w 2019 r. W ostatnim kwartale 2020 r. widać odbicie na rynku leasingu – suma leasingowanych przedmiotów była o 4,8 proc. wyższa niż przed rokiem.



/ ZPL

47,5 proc. leasingowanych przedmiotów stanowią pojazdy lekkie, czyli samochody osobowe oraz pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony. Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych przedmiotów leasingu są maszyny i inne urządzenia – 29,1 proc. Trzecią pozycję zajmują pojazdy ciężarowe – 17,8 proc. Łączna kwota finansowania wynosi 70,1 mld zł w 2020 r.

Największe spadki finansowania pojazdów ciężarowych

Wartość sfinansowanych pojazdów lekkich wynosi blisko 33,3 mld zł w 2021 r. i jest o 5,7 proc. niższa niż w ubiegłym roku. Najmocniejszy spadek finansowania leasingiem dotyczy m.in. ciężarówek, ciągników oraz przyczep. O 26,8 proc. zmniejszyła się liczba pojazdów ciężarowych sfinansowanych leasingiem w 2020 r. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Leasing. Aktywa finansowane leasingiem i pożyczką inwestyczyjną / ZPL

Suma aktywów finansowanych leasingiem (60,2 mld zł) jest ponad sześciokrotnie większa od łącznej wartości przedmiotów sfinansowanych pożyczką (9,9 mld zł).

Wśród osób najczęściej wybierających finansowanie leasingiem są mikrofirmy, czyli te o przychodach niższych niż 5 mln zł. Stanowią one 53,6 proc. wszystkich klientów w 2020 r., wynika z szacunków struktury klientów firm leasingowych przeprowadzonych przez Związek Polskiego Leasingu. 63 proc. polskich przedsiębiorców, z sektora MŚP, uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności, wynika z badania SAFE przeprowadzonego przez Komisję Europejską.



/ ZPL

– Pozytywny sygnał dla przedsiębiorstw jest taki, że z analizy ZPL wynika, że w ciągu 2021 roku branża leasingowa odrobi straty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu finansowania sprzed kryzysu, co oznacza odbicie rynku. Jest to dobra wiadomość dla gospodarki, ze względu na spodziewany powrót firm na drogę inwestycji – komentuje Paweł Pach.

"Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w I kwartale 2021 r.ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia, po nieznacznej redukcji obserwowanej w ostatnim czasie" – czytamy w komunikacie prasowym ZPL.

DF