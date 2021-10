Trwa boom na leasing. Finansowanie wzrosło o ponad 41 proc.

fot. Mr.Exen / / Shutterstock

Polski rynek leasingu rośnie dynamicznie, zdecydowanie szybciej niż przed rokiem. Firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 68,2 mld zł, przy wysokiej 41,2 proc. dynamice rynku w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku.

Jak zwykle, największą grupę leasingowanych przedmiotów stanowiły pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. Udział tego segmentu zwiększył się w porównaniu do poprzedniego kwartału o 2,7 p.p., po dziewięciu miesiącach 2021 r. wynosi 46,3 proc.

Drugą istotną kategorią są maszyny i inne urządzenia - 26,7 proc., natomiast na trzecim miejscu znalazły się pojazdy ciężarowe o wadze powyżej 3,5t., takie jak: ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy, ich udział po III kwartale wynosi 22,2 proc. w całym rynku.

Pozostałe aktywa, czyli m.in. sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i inne pojazdy mają 4,1 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział.

"Finansowanie znacząco wzrosło we wszystkich głównych segmentach rynku leasingu" – podkreśla Związek Polskiego Leasingu. Dynamika rynku w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku wyniosła 41,2 proc.

"Spodziewamy się dalszych wzrostów"

"Branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 31,6 mld zł, co stanowiło wynik o 37,9 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym czasie zyskało zarówno finansowanie samochodów osobowych (dynamika 37,5% r/r), jak i pojazdów dostawczych do 3,5 tony (dynamika 39,8% r/r)" – czytamy w raporcie ZPL.

– Polska branża leasingowa nabiera rozpędu, a leasing zyskuje udziały w krajowych inwestycjach. Analizy Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej pokazują, że wskaźnik penetracji leasingu w krajowych inwestycjach w ubiegłym roku wyniósł 22,8 proc. Oznacza to, że blisko jedna czwarta rodzimych inwestycji, została sfinansowana przy udziale leasingu. Jako branża wspieramy programy realizowane m.in. w obszarze elektromobilności czy programy gwarancji dla leasingu BGK. W kolejnych miesiącach roku inwestycje mają szanse wzrosnąć, dzięki korzystnym perspektywom dla rozwoju popytu krajowego i zewnętrznego, a także realizacji krajowych i europejskich planów naprawy gospodarczej. Spodziewamy się także dalszych wzrostów w sektorze leasingu – mówi Paweł Pach, przewodniczący rady Związku Polskiego Leasingu.

Znaczące wzrosty widoczne są także w finansowaniu maszyn i urządzeń, gdzie finansowanie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku wyniosło 18,2 mld zł. Dynamika segmentu za ten okres wynosi 25,8 proc. Z kolei w kategorii pojazdów ciężarowych wartość finansowania sięgnęła 10,4 mld zł. "Tylko w samym trzecim kwartale dynamika finansowania tych pojazdów wyniosła 47,1% r/r." – podkreśla ZPL. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku firmy leasingowe sfinansowały także:

sprzęt IT o łącznej wartości 734,9 mln zł (-2,3 proc. dynamika r/r),

samoloty, statki i tabor kolejowy o wartości 1,1 mld zł (49,3 proc. dynamika r/r),

nieruchomości o łącznej wartości 471,7 mln zł (-24,5 proc. dynamika r/r).

– Dynamiki, które widzimy w poszczególnych segmentach rynku leasingu, dosyć dobrze odzwierciedlają trendy w gospodarce. Dane o PKB za II kwartał, jak również dostępne dane o sprzedaży detalicznej za III kwartał pokazują, że wzrost gospodarczy w Polsce bazuje głównie na wydatkach konsumentów. To mocno wspiera finansowanie aut osobowych i lekkich dostawczych przez firmy leasingowe. Dynamika w tym obszarze byłaby znacznie wyższa, gdyby nie poważne problemy z dostępnością komponentów do produkcji aut, głównie półprzewodników. Z drugiej strony najwyższą dynamikę notujemy w finansowaniu pojazdów ciężarowych, co jest pochodną mocnego post pandemicznego odbicia w strefie euro. Wg prognoz Europejskiego Banku Centralnego gospodarka Eurolandu wzrośnie w tym roku o 5 proc., co mocno wspiera eksport towarów z Polski, a tym samym zwiększa zapotrzebowanie na usługi firm transportowych. Stosunkowo stabilnie rozwija się sektor maszyn, a za jego rozwojem stoi dynamiczne odbicie w produkcji przemysłowej (wzrost o 17,6 proc. r/r za okres 01-08 2021) oraz wciąż wysoki poziom absorpcji funduszy unijnych na finansowanie maszyn rolniczych – komentuje Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL.

Stabilne prognozy na ostatni kwartał

Firmy leasingowe, które wzięły udział w badaniu koniunktury branży leasingowej realizowanym wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, prognozują stabilizację w obszarze zatrudnienia oraz w zakresie liczby rozwiązywanych umów.

Firmy leasingowe na przyszły kwartał prognozują również znaczące przyspieszenie aktywności sprzedażowej dla większości segmentów. Największe wzrosty prognozowane są dla kategorii pojazdów do 3,5 t.

Dopłata na "elektryka" napędzi leasing?

– W połowie lipca br. Komisja Europejska przyjęła pakiet aktów prawnych służących m.in. redukcji emisji CO2 w UE. Jednym z celów jakie postawiono jest ten, aby wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 roku były bezemisyjne. Na wiele miesięcy przed tym przedstawiciele ZPL rozpoczęli rozmowy z NFOŚiGW. Ich celem było opracowanie programu „Mój Elektryk” dla przedsiębiorców. Obecnie jesteśmy w końcowej fazie tego procesu. Budżet programu wynosi 500 mln zł, a 400 mln zł z tej kwoty ma zostać przeznaczone na dopłaty dla przedsiębiorców korzystających z leasingu. Budżet ma jeszcze wzrosnąć. Założenia programu, obok danych rynkowych, potwierdzają prymat leasingu w finansowaniu samochodów firmowych. Przedsiębiorcy cenią leasing, ponieważ jest szybko i ławo dostępny. Pozyskanie finansowania nie wiąże się z dużą liczbą formalności, a firmy leasingowe są otwarte na negocjacje. Branża leasingowa ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej elektromobilności, a finansowanie pojazdów zeroemisyjnych może okazać się dla sektora leasingowego istotnym kierunkiem rozwoju – podkreśla Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny ZPL.

