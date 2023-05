"Łatwy start" Ukraińca w Polsce. Inne nacje mają trudniej

Legalny pobyt obywateli Ukrainy zostanie przedłużony o rok Legalny pobyt obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, zostanie przedłużony do 4 marca przyszłego roku - przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.