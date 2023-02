Łatwiej dostać się do Służby Więziennej. Tak rząd łata braki kadrowe

W założeniach zmiany wprowadzone przez rząd mają za zadanie zwiększyć efektywność pracy w Służbie Więziennej, tj. uproszczony proces kwalifikacji kandydatów. W praktyce od dłuższego czasu personel zakładów penitencjarnych zmaga się ze zbyt małą liczbą chętnych do pracy.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Jak przekazała KPRM, Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

"Projekt zakłada poprawę funkcjonowania oraz efektywności pracy w Służbie Więziennej. Nowe przepisy usprawnią m.in. procedurę naboru do formacji. Uproszczone zostaną także procedury związane z przydzielaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej kwater tymczasowych" - podano w komunikacie.

Przeczytaj także Młodzi emeryci w Polsce. W tych zawodach szybko przechodzi się na emeryturę

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem wprowadzone zostaną zmiany do orzecznictwa lekarskiego kandydatów do służby w Służbie Więziennej. W proces rekrutacji będą mogły być włączone jednostki służby medycyny pracy SW. Zmiana pozwoli na usprawnienie procedury naboru, co zachęci nowych kandydatów do wstąpienia do Służby Więziennej. Nowe rozwiązanie pozwoli na odciążenie Rejonowych Komisji Lekarskich, podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, które obecnie realizują zadania związane z orzecznictwem lekarskim kandydatów do SW.

Nowe przepisy mają przyczynić się do uproszczenia procesu kwalifikacji kandydata do SW. Pozwoli to w znacznym stopniu skrócić czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o zdolności kandydata do pełnienia służby oraz pozwoli w sposób płynny prowadzić rekrutację do formacji.

Przeczytaj także Straż Graniczna zwiększyła limit przyjęć do służby. Jest praca dla ponad tysiąca nowych osób

Jak dodano wprowadzone zostaną też rozwiązania, które umożliwią funkcjonariuszom oraz pracownikom Służby Więziennej uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom ich pracy.

Usprawniony zostanie również proces gospodarowania zasobem kwater tymczasowych Służby Więziennej. Pozwoli to na efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy SW, którzy są uprawnieni do otrzymania takich kwater.

KPRM poinformowała również, że nastąpi zmiana nazwa uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na „Akademię Wymiaru Sprawiedliwości”. Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić 1 września 2023 roku.

autor: Aleksandra Kuźniar

akuz/ akub/