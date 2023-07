Lato pachnące euro. Wystarczy audyt i wniosek

To nie będą "Wakacje z duchami", a funduszami. Warto w przerwie między plażowaniem, badmintonem i truskawkami przegryzanymi arbuzem przyjrzeć się bliżej ofercie Funduszy Europejskich. Dla części firm to szansa na zwiększenie konkurencyjności swojej firmy, której nie można pozwolić przejść obok nosa.

W unijne ofercie dotacji wakacje to czas, kiedy warto przysiąść, by sprawdzić konkursy rz unijnymi dotacjami. Tegoroczna oferta jest ciekawa, a przede wszystkim może stanowić dodatkowy "kop", pozwalający przetrwać trudniejsze czasy.

1. Kredyt ekologiczny, którego celem jest ograniczenie zużycia energii

To dotacja w formie premii, dzięki której spłacona zostanie część kapitału pożyczonego w banku na inwestycję. Ma ona na celu pomoc w sfinansowaniu poprawy szeroko rozumianej efektywności energetycznej. W praktyce to m.in. termomodernizacja budynków, zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymiana urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Oszczędność energii powinna wynieść 30 proc. w odniesieniu do obszaru podlegającemu zakresowi projektu (czyli np. hali produkcyjnej, którą chcemy zmodernizować, a nie całego zakładu).

By odpowiednio się przygotować, trzeba przeprowadzić audyt, który wskazałby obszar "do optymalizacji" i na jego podstawie sporządzić listę wydatków. Jeżeli okaże się, że do ograniczenia zużycia energii wymagana jest jedynie termomodernizacja budynku, to może to być jedyny koszt uwzględniony w projekcie. Jeżeli budynek jest nowy i energooszczędny, to najprawdopodobniej takiego zalecenia (tj. termomodernizacji budynku) w audycie nie będzie. Ale to nie znaczy, że trzeba wrócić na tarczy. Można wówczas spróbować wymienić maszyny na energooszczędne.

Konkurs już został ogłoszony, a wnioski można składać do 17 sierpnia. Zważywszy na to, że aby złożyć wniosek potrzeba wyników audytu oraz promesę kredytową, należy działać, jakby dokumenty były potrzebne "na wczoraj".

Więcej informacji na stronie BGK, który odpowiada za konkurs. To oferta z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

2. Wsparcie dla firm, które chcą zwiększyć atrakcyjność proponowanych produktów lub usług (nowoczesne wzornictwo)

Dotacje adresowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej (zalicza się do nich także województwo mazowieckie, ale z wyłączeniem Warszawy i przyległych powiatów). Tutaj przedsiębiorcy mogą skorzystać z całego wachlarza, jaki oferuje Unia Europejska - od dofinansowania usług doradczych, których celem jest wsparcie w opracowaniu konkretnej strategii po dofinansowanie inwestycji w środki trwałe, zakup oprogramowania czy też niezbędnych szkoleń, a nawet remontów (tych koniecznych do instalacji nowych maszyn). Idealnym przykładem wykorzystania tej furtki w uzyskaniu funduszy unijnych jest firma MidoNoster, produkująca obuwie dziecięce typu barefoot. Nowoczesne wzornictwo ma służyć lepszemu dostosowaniu firm do potrzeb i wymagań klientów oraz zwiększenie atrakcyjności akurat swoich produktów.

Nabór trwa, a wnioski można składać do 28 sierpnia. Za konkurs odpowiada PARP.

3. Wsparcie dla firm, które chcą wspierać "równość i dostępność"

Dwa konkursy są adresowane: jeden dla małych i średnich przedsiębiorstw, a drugi - dla dużych. Dostępne są one w ramach ścieżki SMART, czyli wsparcia dla modułowych i kompleksowych projektów. Ich celem jest odpowiedzenie na różne potrzeby odbiorców.

Nie chodzi jedynie o rozwiązania, które pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Dostępność to pojęcie zdecydowanie szersze i zawiera w sobie zdecydowanie więcej możliwości, niż na pierwszy rzut oka można by przypuszczać.

Celem innowacji rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Więcej informacji znajduje się tutaj i tutaj. Nabór rozpoczął się 6 lipca i potrwa do 31 sierpnia.

Ruszyły konkursy finansowanie z Programów Regionalnych czyli Fundusze Europejskie dedykowane poszczególnym województwom , konkursy na innowacje i inwestycje w MŚP uruchomiły województwa śląskie i lubelskie. W poszukiwaniu możliwości w swoim regionie warto kontaktować się z lokalnymi PIFE tj. Puntami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

