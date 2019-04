URE ostrzega: latem możliwe trudności z zapewnieniem bilansu mocy

Już w 2019 r. możemy mieć istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy. Chodzi o okres lato-jesień - wynika z danych URE, który analizował możliwość pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane rzeczywiste (powykonawcze) dotyczące mocy dyspozycyjnej wszystkich jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym za pełne 12 miesięcy w 2018 r. według danych PSE, która to moc została powiększona w kolejnych latach o bilans mocy dyspozycyjnej wynikający z nowych inwestycji, wycofań z eksploatacji oraz przyrostu lub ubytku mocy w wyniku modernizacji.

Na lato-jesień 2019 roku mamy zaplanowaną niewielką rezerwę mocy wynoszącą jedynie 9 proc. To miało duży wpływ na taką a nie inną ocenę sytuacji. Nagła awaria jednostek wytwórczych może mieć daleko idące skutki dla systemu.

Sytuacja może ulec znaczącemu pogorszeniu w przypadku trwałego (lub długotrwałego) wycofania z eksploatacji jednostek wytwórczych w Elektrowni Adamów oraz opóźnienia oddania do eksploatacji dwóch nowych jednostek wytwórczych budowanych w Elektrowni Opole, podkreślono.

To już drugie ostrzeżenie URE - pierwszy raz urząd ostrzegał w styczniu bieżącego roku.

"Warto podkreślić, że do analiz długoterminowych przyjmuje się znacznie wyższą wartość niezbędnej nadwyżki mocy. Istotnym jest również fakt, że już obecnie w KSE funkcjonują jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej w zakresie 800-1100 MW (kolejne jednostki w tej klasie mocy są planowane do oddania do eksploatacji w tym roku)" - czytamy w komunikacie URE.

Do badania pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym wykorzystano prognozowane szczytowe zapotrzebowanie brutto na moc elektryczną przedstawiono według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

W zakresie nowych inwestycji uwzględniono jedynie inwestycje o istotnym stopniu zaawansowania (inwestycja jest co najmniej na etapie montażu finansowego projektu), według danych przedstawionych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej 50 MW lub więcej oraz przez 11 największych grup kapitałowych prowadzących działalność energetyczną w Polsce.

URE zastrzega, że wyniki analizy opartej wyłącznie o źródła wytwórcze objęte badaniem nie uwzględniają możliwości importu mocy z zagranicy, inwestycji w nowe moce wytwórcze przez przedsiębiorstwa energetyczne nieobjęte badaniem oraz mocy zakontraktowanych w ramach IRZ i DSR.

KWS, URE