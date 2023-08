Lasy Państwowe ścinają ceny za drewno. Wiele sortymentów potaniało

DZIENNIKARSKIE ŚLEDZTWO Rosyjskie drewno trafia do krajów Unii Europejskiej, również do Polski Rosja omija unijny zakaz eksportu drewna do Europy i nadal sprzedaje ten surowiec do państw UE, wynika ze śledztwa belgijskich mediów. Dziennikarze dotarli do dokumentów pokazujących, w jaki sposób Moskwa unika sankcji. Rosyjskie drewno trafia także do Polski.