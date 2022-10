Lasy Państwowe modyfikują zasady sprzedaży drewna w 2023

fot. astudio / / Shutterstock

Lasy Państwowe modyfikują zasady sprzedaży drewna w '23, rośnie waga kryteriów pozacenowych - poinformowały Lasy Państwowe.

"Pozacenowe kryteria oceny ofert zostały wprowadzone już w ubiegłym roku. O przydziale drewna decydowało również to, czy przedsiębiorca przerabia drewno i czy robi to na obszarze wspólnoty europejskiej. Łączna maksymalna wartość obu kryteriów wynosiła 15 proc. Kryterium cenowe ważyło maksymalnie pozostałe 85 proc. Lasy Państwowe przeanalizowały tegoroczne doświadczenia i zmodyfikowały pozacenowe kryteria oceny ofert na przyszły rok. Będą one jeszcze w większym stopniu zabezpieczały interes naszych przedsiębiorców. W ocenie ofert na rok 2023 łączna waga kryteriów pozacenowych wzrosła do 20 proc." - napisano.

Lasy podały, że symulowana cena minimalna dla drewna ogółem jest o 21 proc. niższa od ceny uzyskanej w procedurach na 2022 r., dając kupującym możliwość znaczących obniżek cen.

Dla drewna ogółem będzie to 269 zł/m3. Od tego pułapu przedsiębiorcy będą składali oferty.

"Powodem takiego ustalania ceny minimalnej (wywoławczej) stał się nadmierny rozdźwięk pomiędzy cenami w sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (dostępnej dla stałych klientów) i na aukcjach e-drewno. Na aukcjach stali klienci uzupełniają zakupy, a nowi przedsiębiorcy, bez udokumentowanej historii zakupów, rozpoczynają działalność na rynku drzewnym. Aukcje cechują się wyższą konkurencyjnością, a osiągane ceny są wyższe. W bieżącym roku na otwartych aukcjach, w wyniku konkurencyjnych zakupów przedsiębiorców, ceny osiągnęły poziom ponad dwukrotnie wyższy niż na rynku dla stałych nabywców. Wysokie oferty pojawiły się m.in. z uwagi na znakomitą koniunkturę panującą w przemyśle drzewnym w roku 2021 i początkach roku 2022" - napisano.

"Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji nie jest możliwe i stanowi zagrożenie wykreowania dwóch odrębnych rynków, z dalszymi konsekwencjami w postaci możliwych spekulacji. Efekt jest też taki, że znaczna część stałych klientów przestała uzupełniać zakupy w systemie aukcyjnym. Lasy Państwowe liczą, że poziom ostatecznych cen w obu kanałach dystrybucji również się wyrówna, przyczyniając się do stabilizacji na rynku drewna okrągłego" - dodano. (PAP Biznes)

