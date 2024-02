Laptopy czekają na nauczycieli. Większość jeszcze nie skorzystała z dopłaty

Pod koniec stycznia 2024 roku na stronie rządowej zostały opublikowane dane dotyczące programu „Laptop dla nauczyciela”. Wynika z nich, że w całej Polsce przystąpiło do niego prawie 4,4 tys. sklepów stacjonarnych oraz blisko 330 tys. nauczycieli, którzy wygenerowali we właściwym terminie swoje kody umożliwiające zakup komputera. Od października 2023 roku świadczenia zrealizowało 144 tys. nauczycieli, co oznacza, że udział w programie wzięło 4 na 10 pedagogów.

fot. Mikael Damkier / / Shutterstock

Program „Laptop dla nauczyciela” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ministra cyfryzacji, polegająca na wsparciu finansowym. W jego ramach nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup nowego laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Świadczenie jest jednorazowe i nie podlega wymianie na gotówkę.

Największe zainteresowanie na Warmii i Mazurach

Okazało się, że program „Laptop dla nauczyciela” cieszy się największym zainteresowaniem w województwie warmińsko-mazurskim. Tam skorzystało z niego dotychczas ponad 5,6 tys. nauczycieli spośród blisko 11,8 tys. uprawnionych. Oznacza to, że w tym regionie swój bon wykorzystało 47,94 proc. uprawnionych pedagogów.

Najwięcej kodów, bo blisko 21,1 tys., zrealizowali nauczyciele z województwa mazowieckiego. Niestety, jeśli chodzi o procentowy podział, czyni to dydaktyków z centrum Polsko najmniej zaangażowanymi spośród przedstawicieli pozostałych województw. Z programu skorzystało tu na razie blisko 41,6 proc. z 50,7 tys. uprawnionych do odebrania bonu.

- To, że największa liczba nauczycieli z Mazowsza zrealizowała do tej pory bony na zakup laptopa w programie, nie jest czymś nadzwyczajnym. Dane jasno pokazują, że reprezentuje je najwięcej dydaktyków. O wiele bardziej znamienne jest to, że w stolicy i okolicach nauczyciele zrealizowali najmniej kodów, jeśli chodzi o procent tych, którzy przystąpili do programu – uważa Karolina Pietz-Drapińska, Dyrektor Marketingu i PR w firmie Komputronik S.A.

Pandemia zmieniła edukację

Okazuje się, że duży wpływ na obecne zainteresowanie programem mogła mieć pandemia Covid-19.

- Przeszliśmy wtedy na pracę i naukę zdalną, a cyfryzacja przyspieszyła. Ci, którzy dysponowali starszym sprzętem, zmodernizowali go – komentuje Karolina Pietz-Drapińska. –Biorąc pod uwagę fakt, że laptopa kupuje się na kilka lat, minie zapewne jeszcze pewien czas, zanim niektórzy nauczyciele zdecydują się na wymianę sprzętu. Ci, którzy tego nie zrobili, a mają potrzebę, mogą to uczynić na początku roku, gdy sklepy oferują promocje

Można dopłacić do lepszego laptopa

Autorzy programu mają świadomość, że nauczyciele mają różne potrzeby. Ustawa daje im możliwość wyboru takiego laptopa, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby w pracy.

– W takim wypadku cena zostaje pomniejszona o wartość bonu – wyjaśnia Marcin Mordak, Dyrektor Sieci Sprzedaży w Komputronik S.A. – Poza tym, istnieje minimalna specyfikacja laptopów, które można zakupić przy wykorzystaniu kodu. Sklepy przygotowały na swoich stronach dedykowane oferty, zawierające sprzęt o minimalnych parametrach, który może zostać zakupiony w ramach programu. Dodatkowo prowadzą one akcje edukacyjne, uświadamiające nauczycieli na temat możliwości wyboru sprzętu.

Aktualna, minimalna specyfikacja laptopa dla nauczycieli (bon 2500 zł):

Typ: laptop lub laptop przeglądarkowy

System operacyjny: 64-bitowy, w języku polskim

Pamięć RAM: co najmniej 8 GB

Dysk: SSD o pojemności co najmniej 256 GB

Rozdzielczość ekranu: Full HD lub wyższa

Rozmiar ekranu: przekątna 13” lub większa

Złącza: co najmniej dwa złącza komunikacyjne (w tym 1 wideo)

Łączność: Wi-Fi (co najmniej wersja 5 ac), Bluetooth (co najmniej wersja 5.0)

Wydajność: co najmniej 1200 punktów w teście benchmarkowym CrossMark

Bateria: co najmniej 6 godzin pracy na baterii

Klawiatura: układ QWERTY

Inne informacje: głośniki stereo, wbudowana kamera i mikrofon,

Data produkcji: najwcześniej na 9 miesięcy przed zakupem

Gwarancja: na co najmniej 36 miesięcy

Jest czas do końca 2025 roku

Podczas zakupu laptopa sprzedawca, u którego nauczyciel chce kupić laptopa, poprosi o kod, który pedagog otrzymał na maila. Po jego wpisaniu nauczyciel otrzyma SMS z kolejnym kodem – do potwierdzenia płatności.

Bony na laptopy dla nauczycieli wygasają 31 grudnia 2025 roku. Wykorzystanie kodów jest możliwe w określonych punktach, wykorzystujących specjalny system teleinformatyczny, stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji.