"Lancet": szczepionka przeciwko Covid-19 AstraZeneca skuteczna średnio w 70 proc.

WHO radzi: Nie przytulajcie się podczas świąt

"To okropna rzecz, mówić ludziom jako Światowa Organizacja Zdrowia: +nie przytulajcie się+. To okropne. Ale to brutalna rzeczywistość w miejscach takich jak Stany Zjednoczone w tej chwili" - powiedział na konferencji prasowej dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan.