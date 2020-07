Łagodne spadki na Wall Street

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Po nieudanym ataku na czerwcowy szczyt S&P500 wykonał taktyczny odwrót. Pomimo sprzyjających danych z gospodarki na Wall Street przewagę uzyskały giełdowe niedźwiedzie.

Gdy nowojorskie indeksy rosną, to mówi się, że inwestorzy wierzą w V-kształtne ożywienie po koronakryzysie. Nawet jeśli statystycy donoszą o kolejnych milionach bezrobotnych, lekarze o kolejnych dziesiątkach tysięcy nowych przypadków Covid-19, a spółki zapowiadają kolejne zwolnienia pracowników. A gdy Wall Street spada, to wtedy mowa jest o obawach związanych z pandemią i przyszłą koniunkturą gospodarczą.

W czwartek mieliśmy ten drugi wariant. Indeks S&P500 cofnął się o 0,34%, do linii 3215,57 pkt. Stało się to po tym, jak dzień wcześniej nie udało się sforsować oporu wyznawczego przez lokalne maksimum sprzed przeszło miesiąca. Dow Jones straci 0,50% i zakończył sesję na poziomie 26 734,71 pkt. Nasdaq znów wypadł najsłabiej, tracąc 0,73% i finiszując z wynikiem 10 473,83 pkt.

Tymczasem dane spływające z amerykańskiej gospodarki generalnie zaskakiwały pozytywnie. Czerwcowa sprzedaż detaliczna odnotowała wzrost o 6,7% względem maja, gdy wzrosła o 12,1%. W ten sposób już po dwóch miesiącach obroty handlowców wyszły ponad kreskę w ujęciu rocznym – były nominalnie o 1,1% wyższe niż w czerwcu 2019 roku.

Nieźle wypadł też lipcowy indeks Fedu z Filadelfii, który obniżył się z 27,5 pkt. w czerwcu do 24,1 pkt. wobec oczekiwanego spadku do 20 pkt. Szybko poprawiała się też sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, gdzie indeks NAHB wzrósł z 58 pkt. do 72 pkt. w lipcu, wyraźnie przekraczając rynkowy konsensus na poziomie 60 pkt.

Jak zwykle niedoszacowane okazały się cotygodniowe statystyki wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, których złożono aż 4,3 mln. To praktycznie tyle samo co tydzień czy dwa tygodnie temu. Zobaczymy, jak silny będzie popyt na te zasiłki, gdy niedługo wygaśnie federalna dopłata w wysokości 600 USD tygodniowo.

Równocześnie rynek wciąż liczy na nowe wydatki rządowe, które miałyby „zasymulować” gospodarkę. A lepsze dane makro zmniejszają szansę na „hojność” Kongresu, który od miesięcy lekką ręką wydaje biliony dolarów przyszłych wpływów podatkowych.

Osobną kwestią jest utrzymująca się rotacja sektorowa. W czwartek znów słabiej wypadły wielkie spółki technologiczne. Akcje Microsoftu przeceniono o prawie 2%, zaś Amazona o 0,3%. W ostatnich tygodniach i miesiącach to właśnie walory technologicznych behemotów pchały w górę nowojorskie indeksy, a w szczególności Nasdaqa.

- To jest wczesne wskazania dobrego sygnału, jakim jest odpływ pieniędzy od kompletnie wykupionego Nasdaqa w stronę firm, które radzą sobie dobrze, gdy gospodarka zaczyna sobie radzić – skomentował Andrew Smith, główny strateg inwestycyjny w Delos Capital Advisors cytowany przez Reutersa.

