Łacina wróci do szkół? Tak ministrowi Czarnkowi doradził robot Kopernik

"Romani ite domum" - słynną scenę z Żywotu Briana" grupy obrazoburczych prześmiewców Monty Python zrozumie w pełni ten, kto chodził na zajęcia z łaciny. Podczas rozmowy z humanoidalnym robotem Kopernik minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przeprowadził rozmowę i zapytał o powrót tego języka do szkół.

W niedzielę, w związku z 500. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie zaprezentowany zostanie humanoidalny robot, który wyglądem ma przypominać astronoma. Dzięki sztucznej inteligencji (GPT3) potrafi on rozmawiać i odpowiadać na pytania.

W sobotę Ministerstwo Edukacji i Nauki zamieściło na Twitterze fragment filmu, w którym szef resortu nauki rozmawia z robotem. Opatrzono go wpisem: "Czy łacina powinna wrócić do szkół? To jedno z pytań, które minister Przemysław Czarnek zadał Mikołajowi Kopernikowi, najbardziej zaawansowanemu robotowi humanoidalnemu na świecie, wykorzystującemu model językowy GPT3. Cała rozmowa już jutro".

W nagraniu minister edukacji i nauki pyta robota o to, czy lekcje łaciny i filozofii powinny wrócić na stałe do programu nauczania w szkołach. "Tak, absolutnie. Łacina i filozofia są ważną częścią naszego dziedzictwa historycznego i rozwoju intelektualnego (...) te przedmioty powinny być traktowane jako podstawowe w edukacji młodych ludzi, ponieważ zwiększa to ich zdolności analityczne i twórcze oraz otwiera drzwi do nowych możliwości naukowych" - odpowiedział.

Obecnie przedmiot język łaciński i kultura antyczna nauczany jest tylko w szkołach ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2020/2021 może być nauczany na poziomie podstawowym w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, jako przedmiot do wyboru, obok filozofii, plastyki lub muzyki. Wcześniej mógł być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Na początku lutego minister edukacji i nauki podpisał nowelizacje rozporządzeń dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania umożliwiające m.in. naukę łaciny już w szkole podstawowej od nowego roku szkolnego.

Określenie nowej podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński umożliwi nauczanie go w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, w liceum ogólnokształcącym i technikum – zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński. W przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego) będzie niezależna od dotychczasowej możliwości uczenia się w liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym).

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że planowane są również zmiany w egzaminie maturalnym, polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej. Zmiany w tym zakresie przewidziane są od roku szkolnego 2026/2027. Na poziomie rozszerzonym (tak, jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

