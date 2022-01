Laboratoria w Niemczech u granic możliwości. Z trudem radzą sobie z terminową oceną wszystkich testów PCR

fot. Cryptographer / / Shutterstock

Wraz z falą zakażeń omikronem laboratoria w Niemczech doświadczają drastycznego wzrostu liczby testów PCR i wkrótce nie będą już w stanie ocenić wszystkich; na północy kraju laboratoria już teraz z trudem radzą sobie z terminową oceną wszystkich testów PCR - informuje w czwartek stacja ARD.

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech szybko wzrasta. Na północy kraju padają obecnie rekordy infekcji. Na przykład w Lubece liczba zachorowań nigdy nie była tak wysoka jak obecnie. To sprawia, że tamtejsze laboratoria pracują na najwyższych obrotach.

W ciągu ostatniego tygodnia liczba próbek wzrosła czterokrotnie - mówi ARD lekarz medycyny z Lubeki i przewodniczący związku zawodowego niemieckich lekarzy laboratoryjnych Andreas Bobrowski. "Obecnie w naszym laboratorium mamy 50 proc. pozytywnych testów. Nikt nie spodziewał się, że to tak wybuchnie" - oświadczył.

Skutkiem tego jest dłuższy czas oczekiwania na ocenę testów i ustalenie priorytetów: szpitale i personel pielęgniarski, na przykład, traktuje się priorytetowo.

Szybkie uzyskanie testu PCR stało się również bardziej uciążliwe w innych miastach. Jednak szybkie testy nie stanowią optymalnej alternatywy i są czasami krytykowane ze względu na swoją jakość. "Szybkie testy mają ograniczoną przydatność w przypadku pacjentów bezobjawowych" - podkreśla Bobrowski.

Bobrowski potwierdza, że obecnie w Niemczech nie jest możliwe przejście na szeroką skalę z testów antygenowych na testy PCR. Odczynniki, czyli chemikalia i materiały do testów PCR, są obecnie dostępne w wystarczającej ilości - mówi. Ale to nie wystarczy. Zakup dodatkowego sprzętu to jeden problem, ale przede wszystkim trudno jest znaleźć jeszcze więcej specjalistów: "Analiza testów PCR to złożony proces, który nie może być łatwo przeprowadzony przez szybko przeszkolony personel" - podkreśla.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

