Labocanna chce przejąć HemPoland, pioniera polskiej branży konopnej

Labocanna, spółka notowana na NewConnect, złożyła ofertę przejęcia HemPoland, znaczącego podmiotu w polskim sektorze konopnym, właściciela marki CannabiGold. Akcje giełdowej spółki mocno drożeją.

Przejęcie HemPoland przez spółkę Labocanna ma być początkiem procesu akwizycji na polskim rynku CBD. Giełdowa firma informowała o tym w przedstawionej na początku lutego strategii, która zakłada inwestycje w trzy spółki do końca 2021 r. Pierwsza transakcja ma być sfinalizowana nie później niż w drugim kwartale br. Fundusze na nabycie HemPoland będą pochodzić ze środków własnych oraz pożyczek udzielonych przez głównych akcjonariuszy.

Oferta nabycia 100 proc. udziałów za cenę 5,5 mln CAD (16 mln zł) została skierowana do The Green Organic Dutchman Holdings LTD, notowanego na giełdzie w Toronto, właściciela polskiej spółki.

Informacja ta została przyjęta z ogromnym zadowoleniem przez inwestorów, a wycena spółki Labocanna wzrosła dziś o blisko 50 proc. do ponad 200 mln zł. Łącznie w ciągu roku akcje wzrosły o... ponad 40 000 proc.!

HemPoland to pierwsza prywatna firma w Polsce, która uzyskała licencję na uprawę i przetwórstwo konopi przemysłowych w naszym kraju. Została założona w 2014 r. przez pioniera branżowego Macieja Kowalskiego, działacza ruchu „Wolne konopie”, a obecnie prezesa Kombinatu Konopnego, czyli spółki, o której więcej pisaliśmy w tekście pt. „Kombinat Konopny przebił Wisłę Kraków. Rekord crowdfundingu w Polsce”.

Spółka HemPoland zajmuje się przetwórstwem konopi włóknistych oraz produkcją znanych konopno-pochodnych suplementów diety oraz kosmetyków CannabiGold. Jest to jeden z największych polskich podmiotów zajmujących się przemysłem konopnym, którego kapitał własny na koniec 2019 r. wyniósł ponad 41 mln zł, a w 2019 r. wygenerował ponad 29,5 mln zł przychodu przy 2,2 mln zł zysku netto.

- Przejęcie HemPoland to pierwszy krok w realizacji naszej niedawno ogłoszonej strategii. Spółka jest swego rodzaju pionierem rodzimego rynku, nie bez powodu zwrócili na nią uwagę Kanadyjczycy. Posiada ona licencję na uprawę konopi siewnych oraz autorską technologię stworzoną na potrzeby ekstrakcji suszu konopnego. Uważamy, że mamy wyjątkową okazję inwestycyjną związaną z nabyciem aktywów atrakcyjnego biznesu z mocną pozycją rynkową. Ta możliwość spowodowana jest zmianą podejścia kanadyjskiej grupy do inwestycji w Europie - komentuje Michał Jura, prezes Labocanna. – Chciałbym zaznaczyć, że jest to oferta wstępna, a ostateczna cena transakcji zostanie ustalona w drodze negocjacji po pozytywnym zakończeniu procesu due-diligence – dodaje.

W 2018 r. całość udziałów HemPoland została przejęta za 38,4 mln zł przez Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TGOD), spółkę badawczą z siedzibą w Mississauga, Ontario w Kanadzie, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto i OTC w USA, skupiającą działalność na uprawie roślin i ich przetwarzaniu na różnego typu preparaty medyczne na bazie marihuany.

Wejście w konopie

Zapowiadane przejęcie wpisuje się w opublikowaną 5 lutego przez spółkę Labocanna aktualizację strategii rozwoju na lata 2021-2025. Celem jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego. W ramach nowej strategii Labocanna zamierza przeprowadzić 2-3 akwizycje finansowane długiem jeszcze w 2021 r. Natomiast do końca 2026 r. spółka planuje przejąć łącznie nawet do 5 podmiotów działających w branży konopnej.

Labocanna w ramach planowanych obszarów działalności związanej z konopiami wymienia dystrybucję (produkty spożywcze i medyczne), opracowanie nowych produktów (kosmetyka, zielony plastik i włókiennictwo) oraz produkcję (uprawa i ekstrakcja konopi).

Spółka dokonała jednak pewnego zwrotu, bowiem jeszcze pod koniec października w strategii na lata 2020-2025 zamierzała się koncentrować przede wszystkim na „stworzeniu innowacyjnego produktu – suplementu diety w oparciu o leczniczą marihuanę, która ma wspomagać zmagania z chorobą Covid-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2”. Obecnie na ten temat w strategii pozostało zaledwie jedno zdanie.

Regularne zmiany strategii

Należy także przypomnieć, że działalność konopna to dla spółki Labocanna wciąż coś nowego, a strategie ta firma zmieniała ostatnio wielokrotnie. Jeszcze w czerwcu 2020 r. zamierzano skupić się na „stworzeniu innowacyjnego sklepu (platformy) internetowego na skalę światową”. Spółka jednocześnie była wtedy w trakcie zmiany nazwy na Foxbuy.com, która również jest już dziś nieaktualna, a po tamtej strategii nie ma śladu.

Przed planami utworzenia sklepu internetowego firma występowała z kolei pod nazwą Call Center Tools i świadczyła usługi w zakresie wsparcia działalności typu Call & Contact Center oraz rozwijania narzędzi mających służyć zwiększeniu skuteczności działań telemarketingowych.

Trudna sytuacja finansowa

Dotychczasowe zmiany strategii nie przynosiły istotnej poprawy. Aż od 2012 r. stopniowo spadają przychody ze sprzedaży spółki, natomiast 5 ostatnich lat zakończonych było stratą netto. W ostatnim opublikowanym raporcie za III kw. 2020 r. zarząd informował o prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych związanych z normalizacją i stabilizacją sytuacji majątkowej i formalnej. „Zarząd prowadzi negocjacje z kontrahentami oraz wierzycielami w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania spółce” – podano.

Labocanna kontynuowała także działania dotyczące zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa zarządu. Jednocześnie analizowano dokumenty w celu ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji wobec innych osób, które mogły działać na szkodę spółki.