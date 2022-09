LW Bogdanka szacuje, że dostarczy "Puławom" mniej węgla

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

LW Bogdanka szacuje, że w scenariuszu pesymistycznym nie będzie miała możliwości dostarczyć Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" wolumenu ok. 160 tys. ton węgla w okresie do końca 2023 roku - podały Puławy w komunikacie. Spółka rozpoczęła proces przetargowy na dostawy węgla energetycznego od innych dostawców.

Puławy poinformowały, że otrzymały od Bogdanki pismo wskazujące na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie zawartej wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego.

"Zgodnie z przekazaną w piśmie informacją LW Bogdanka szacuje, że niewykonanie umowy w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości dostarczenia spółce wolumenu ok. 160 tys. ton węgla w okresie do końca 2023 roku. LW Bogdanka zaznaczyła jednocześnie, że przekazana prognoza operacyjna ma charakter szacunkowy, co oznacza, że nie jest możliwe zapewnienie jej realizacji" - napisano.

Puławy wskazują, że z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną zakupy węgla energetycznego skutkować będą koniecznością poniesienia dodatkowych, podwyższonych kosztów. Spółka jest w trakcie wykonywania analiz. (PAP Biznes)

