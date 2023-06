LPP odkłada na razie plany emisji obligacji

Grupa LPP zatrzymała na razie plany emisji obligacji. Pod koniec roku zdecyduje o dalszych krokach dotyczących potencjalnej emisji - poinformował wiceprezes podczas wideokonferencji. Celem grupy na ten rok jest przede wszystkim wzrost rentowności i LPP liczy, że II półrocze przyniesie wzrost marż handlowych.

"W tej chwili zatrzymaliśmy prace nad obligacjami dlatego, że patrząc na nasze wyniki finansowe, plany rozwoju oraz cash flow wydaje się, że ta emisja nie będzie potrzebna albo - powiem inaczej - dziś patrząc na nasze prognozy zatrzymaliśmy program emisji obligacji co najmniej do trzeciego kwartału tego roku. Na koniec roku będziemy patrzeć na prognozy rozwoju, potrzeby kapitałowe i podejmować decyzje, ale na pewno w tym roku się to nie wydarzy" - powiedział wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz na wideokonferencji.

Pod koniec września 2022 r. akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro.

Grupa LPP w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24 miała 109,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 268 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 230,7 mln zł, a EBITDA 551 mln zł. Przychody grupy wyniosły 3,64 mld zł (wzrost o 19,9 proc. rdr).

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 49,6 proc. (spadek o 1,4 pp. rdr).

Jak poinformował wiceprezes, LPP liczy, że szczególnie drugie półrocze przyniesie wzrost marż handlowych, a celem na ten rok jest dla grupy przede wszystkim wzrost rentowności.

"Celem na ten rok jest przede wszystkim wzrost rentowności, wzrost masy zysku operacyjnego i netto, ale też poprawa wskaźników rentowności jak marża EBIT, która chcielibyśmy, by wzrosła ponad 10 proc. Chcemy to osiągnąć przede wszystkim dzięki rozwojowi sieci handlowej. Widzimy, że offline rośnie w tym roku bardzo dobrze, więc podtrzymujemy cel wzrostu sprzedaży offline o 25 proc. (...). Marże powinny być na poziomie 51-53 proc. Wierzymy, że szczególnie drugie półrocze przyniesie wzrost marż handlowych, bo kupujemy towar taniej, dolar jest na niższym poziomie i wtedy będziemy mogli pokazać lepsze wskaźniki. Do tego dochodzą oszczędności kosztowe, ale i zmiany logistyczne" - powiedział wiceprezes LPP na wideokonferencji.

Wiceprezes zwrócił uwagę, że w drugim kwartale widoczna jest kontynuacja trendów z pierwszego kwartału, a więc kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży w kanale offline i stabilną sprzedaż online oraz pozytywny wpływ oszczędności kosztowych.

Ogłoszony wcześniej plan LPP na 2023/24 zakładał otwarcie ok. 400 sklepów. Lutkiewicz poinformował, że po czterech miesiącach, czyli od lutego do maja, LPP otworzyło 1/3 planowanych na ten rok sklepów.

"Nasz plan, który był rozłożony równomiernie na cały rok, jest realizowany zgodnie z harmonogramem (...). To są 133 sklepy, najwięcej, bo ponad 80 to sklepy marki Sinsay. Podtrzymujemy całoroczny wzrost powierzchni handlowej" - powiedział.

W pierwszym kwartale LPP przeznaczyło na inwestycje blisko 272 mln zł. Nakłady na sklepy wyniosły 222 mln zł, a na infrastrukturę i IT 49,7 mln zł. CAPEX na cały rok to ponad 1 mld zł.

Jako jedną z szans na drugie półrocze wiceprezes wskazał rozwój na południu Europy. Poinformował, że LPP planuje otwarcie pierwszych stacjonarnych sklepów marki Mohito we Włoszech pod koniec roku.

Na koniec pierwszego kwartału poziom zapasów grupy wynosił 3.328 mln zł (3.663 mln zł rok wcześniej).

"Rok temu to nie była normalna sytuacja. Teraz wracamy do normalnego cyklu zakupowego, więc te nadmiary towarów - w zasadzie już się ich pozbyliśmy, wracamy do normalnych poziomów zatowarowania i wchodzimy w normalny cykl, gdzie zobowiązania będą rosły. Staramy się pracować nad szybką rotacją towarów, w związku z tym znowu będzie ujemny kapitał obrotowy, więc powinniśmy w kolejnych kwartałach również generować gotówkę, pozytywne przepływy finansowe z tego zwiększania zobowiązań i szybkiej rotacji zapasów" - powiedział wiceprezes.

Lutkiewicz pytany o działania związane ze sprzedażą biznesu w Rosji przypomniał, że obejmuje on dwa elementy, a jednym z nich jest sprzedaż towarów.

"Inwestorzy, którzy przejęli spółkę płacą regularnie za ten towar, ale całość jeszcze nie została spłacona. Drugi element to sprzedaż sklepów. Tutaj otrzymanie kwoty należności jest rozpisane na cztery lata. Pierwszą ratę powinniśmy dostać pod koniec tego roku" - dodał. (PAP Biznes)

