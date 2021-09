Promocyjne ceny "biletów rocznych" w LOT droższe od standardowej oferty

/ Materiały dla mediów

Linie lotnicze LOT poszerzyły swoją ofertę o „bilety roczne” na trasach krajowych. Promocja obejmuje m.in.: gwarancję stałej ceny oraz duży bagaż do 23 kg. Powinna ona zainteresować osoby, które często latają pomiędzy dużymi miasta w Polsce. Jednak konkurencją mogą się okazać bilety... z oferty standardowej.

W komunikacie linie lotnicze LOT zaznaczyły, że oferta skierowana jest do osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Trasy połączeń podzielone są na trzy grupy, w zależności od ich atrakcyjności. Czas realizacji biletów kuponowych, to do 12 miesięcy od daty zakupu, a sama promocja obejmuje gwarancje stałej ceny, darmową rezerwację biletu oraz możliwość podróżowania z dużym bagażem (do 23 kg).

Poniższe zestawienie przedstawia koszt pojedynczego biletu, w poszczególnych grupach, w zależności od liczby kuponów:

Grupa I: Bydgoszcz, Zielona Góra, Katowice, Lublin, Kraków - Szymany, Lublin - Gdańsk, Rzeszów - Gdańsk, Szczecin - Rzeszów:

20 biletów - 260 PLN;

40 biletów - 240 PLN;

60 biletów - 210 PLN;

100 biletów - 180 PLN;

200 biletów - 150 PLN.

Grupa II: Kraków, Poznań, Rzeszów, Gdańsk - Kraków:

20 biletów - 380 PLN;

40 biletów - 350 PLN;

60 biletów - 330 PLN;

100 biletów - 300 PLN;

200 biletów - 270 PLN.

Grupa III: Szczecin, Wrocław, Gdańsk:

20 biletów - 550 PLN;

40 biletów - 520 PLN;

60 biletów - 490 PLN;

100 biletów - 460 PLN;

200 biletów - 430 PLN.

Cena za pojedynczy bilet staje się tym atrakcyjniejsza, im więcej kuponów zdecydujemy się kupić. W komunikacie LOT dodatkowo informuje, że do cen biletów na trasach z grupy drugiej oraz trzeciej należy doliczyć jeszcze podatek oraz opłaty lotniskowe.

Konkurencją dla przewoźnika wydają się być informacje o cenach biletów udostępnione na własnej stronie. W ofercie biletów kuponowych, dla osób podróżujących z Warszawy do Katowic cena przy najtańszym wariancie promocji wynosi 260 zł za bilet w jedną stronę. To samo tyczy się trasy z Krakowa do mazurskiego lotniska w Szymanach. Na stronie LOTu możemy jednak znaleźć informację, że bilety dla pierwszej trasy w obie strony zaczynają się od kwoty 199 zł, zaś po sprawdzeniu wyszukiwarki, w zależności od dni, koszt podróży w dwie strony wyniesie ok. 350 zł. Natomiast w przypadku podróży ze stolicy małopolski na mazury koszt podróży może wynieść ok. 230 zł.

Zarówno bilety kuponowe oraz oferty z wyszukiwarki przewoźnika dotyczą klasy ekonomicznej – innej na tych trasach nie ma. Różnicą między tymi dwoma ofertami jest tylko bagaż. W ofertach znalezionych w wyszukiwarce LOTu cena obejmuje jedynie bagaż podręczny (do 8 kg). Oferty były wyszukiwane w zakresie dat od 1 października 2021 r, do 16 października 2021 r. Na ceny biletów wpływa wiele czynników, m.in.: data odlotu lub zainteresowanie.