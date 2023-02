LOT odwołuje rejsy do i z Niemiec. Powodem strajk niemieckich lotnisk

Ogromna awaria w Lufthansie. Opóźnienia lotów nie omijają Polski

W związku z trwającą od środy rano awarią systemu informatycznego linii Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie, rejsy tego przewoźnika realizowane są w Krakowie z opóźnieniem. Odwołany został tylko lot z Krakowa do Monachium i z Monachium do Krakowa - powiedziała PAP rzeczniczka Kraków Airport.