LOT inwestuje w dreamlinery. Zmodernizuje ich kabiny

Przylecieli do Holandii i trafili do aresztu. Polacy awanturowali się podczas lotu Holenderska żandarmeria wojskowa (Koninklijke Marechaussee) aresztowała w środę wieczorem na lotnisku Schiphol w Amsterdamie sześciu mężczyzn, awanturujących się na pokładzie samolotu, który przyleciał z Polski - poinformowała w czwartek PAP Koninklijke Marechaussee. Jak przekazał rzecznik żandarmerii, wszyscy zatrzymani to Polacy.