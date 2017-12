LOT chce przewieźć prawie 10 mln pasażerów w 2018 roku

Polskie Linie Lotnicze LOT chcą w 2018 roku przewieźć prawie 10 milionów pasażerów. Przewoźnik ma w planach otwieranie nowych połączeń i zagęszczanie siatki już funkcjonujących.

Jak mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki, w połowie maja wystartuje pierwszy bezpośredni samolot z Warszawy do Singapuru. Podkreślił on, że jest to pierwsze rejsowe połączenie narodowego przewoźnika w regiony tropikalne. Dodał, że jest ono atrakcyjne zarówno z punktu widzenia turystycznego, jak i biznesowego. Singapur jest jednym z lotnisk przesiadkowych dla osób, które podróżują dalej, między innymi do Australii i Nowej Zelandii.

Wśród nowości znajdzie się też Dubrownik w Chorwacji, Kowno czy Norymberga, a także połączenia z Rzeszowa do Nowego Jorku czy Izraela. W maju LOT zainauguruje regularne rejsy z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.

Najważniejszym lotniskiem dla LOT-u pozostaje stołeczny port imienia Fryderyka Chopina. W tym roku obsłużył on ponad 15,5 mln pasażerów. Adrian Kubicki podkreśla, że lotnisko to jest wygodne dla podróżnych. Zapowiedział, że LOT będzie dalej dbał o to, by port Chopina był dogodnym miejscem przesiadkowym dla pasażerów z Europy Środkowo-Wschodniej, aż do wybudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2027 roku.

Z szacunków wynika, że rok 2017 Polskie Linie Lotnicze LOT zamkną zyskiem na działalności przewozowej w wysokości prawie 300 milionów złotych. W 2016 roku firma wypracowała niespełna 200 milionów złotych zysku operacyjnego.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/A. Pszoniak/zr