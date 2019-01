LOT bije swój rekord pomimo strajków

Chociaż PLL LOT w 2018 r. obsłużyły rekordową liczbę pasażerów, to nie przeleciały nad zawieszoną przez siebie rok wcześniej poprzeczką.

Serwis „fly4free” informował pod koniec 2017 r., że LOT pobił swój rekord (6,8 mln przewiezionych pasażerów), a w roku kolejnym (2018) planuje dobić do ponad 10 mln pasażerów. Cel nie został jednak zrealizowany, chociaż polskiemu przewoźnikowi nie zabrakło dużo. Do samolotów LOT-u wsiadło bowiem 2 mln więcej osób niż dwa lata temu. Przed zdobyciem okrągłej sumy linię mogły powstrzymać strajki załogi, który miały miejsce jesienią bieżącego roku.

Choć na wzrost liczby klientów linii duży wpływ miały i mają tanie połączenia z Tel-Awiwem i Ejlatem, to władze firmy informują, że chcą skupić się na lotach długodystansowych i osiągnąć w tej kategorii pozycje lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2016 r. LOT ogłosił, że do 2020 r. pragnie odzyskać utracone udziały na rynku polskim i obsługiwać co najmniej 25 proc. pasażerów rodzimego rynku. Biorąc pod uwagę, że w 2015 r. przewoźnik obsłużył 4,3 mln osób, to dwukrotny wzrost liczby pasażerów w ciągu zaledwie 3 lat może napawać firmę optymizmem. Aby jednak zostać hegemonem w swoim regionie, firma musi mieć dobre relacje z pracownikami, aby nie powtarzały się strajki. Nie pomogą także ewentualne problemy techniczne, które już pojawiały się z silnikami Dreamlinerów.

Założone w 1928 r. Polskie Linie Lotnicze LOT latają obecnie na 4 kontynenty (Europa, Azja, Ameryka Płn., Ameryka Płd.), do ponad 85 portów. We flocie firmy znajduje się obecnie 80 samolotów.

